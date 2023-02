體驗東方文化 洛杉磯多場藝術展推華人作品

「連結亞洲」展將同時期的亞洲藝術與歐洲藝術置於同一空間,左為中國清朝畫家吳歷的山水畫,右為法國畫家詹姆斯·迪索的「米拉蒙侯爵夫人畫像」。(LACMA和Getty Meseum)

儘管洛杉磯 充滿多樣性且藝術薈萃,但欣賞源自中華文化或由華人創作的藝術作品並非易事。近日,洛杉磯多家知名博物館 展出和華人藝術相關的作品,包括繪畫、攝影 、漆藝等形式,展出時間有限,對華人藝術感興趣的觀眾不容錯過。

「殘酷青年日記」展出藝術家楊福東的攝影作品「Don't worry, it will be better」。(Hammer Museum/楊福東)

1.殘酷青年日記:中國攝影和影像展(Cruel Youth Diary: Chinese Photography and Video)。展出時間:2023年2月15日至5月14日;地點:漢默博物館(Hammer Museum)。

主題:該展覽關注20世紀90年代和21世纪初創作的中國先鋒攝影和影像作品。所展出的藝術作品記錄和回應了在中國發生的巨大社會、政治、經濟變革。展品包括概念藝術、行為藝術、和裝置藝術等,藝術家在作品中反思和批判了21世紀前夕在中國蓬勃發展的視覺文化。

2.五個方向:東亞漆畫藝術展(The Five Directions: Lacquer Through East Asia)。展出時間:2022年12月18日至2023年5月14日;地點:洛杉磯縣藝術博物館(LACMA)。

主題:漆是一種從樹液中提取的天然聚合物,也曾是廣泛流通的珍貴商品,其在藝術中的運用在東亞各個區域有所不同。該展覽追溯漆藝在東亞的發展過程,展出80多件藏品,將日本、韓國、中國、琉球王國作為漆藝的中心和交匯點,對東亞各區域的漆藝進行了重新思考。

3.連結亞洲(Connections: Asia)。展出時間:2023年2月7日至5月;地點:蓋蒂博物館(Getty Museum)。

主題:精選五件來自亞洲的藝術品,並和同期的歐洲藝術品展出在同一空間。五件作品出自14到18世紀間,分別是來自中國、印度、南韓及日本的名作。這個展覽將亞洲與歐洲藝術結合,體現同一時代不同地區對於藝術的認知,不但能欣賞精美的畫作,還能領略不同的歷史和文化。

4.開花結果(Open Flowers Bear Fruit)。展出時間:2022年11月9日至2023年3月12日;地點:南加大亞太博物館(USC Pacific Asia Museum)。