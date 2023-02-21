體驗東方文化 洛杉磯多場藝術展推華人作品
儘管洛杉磯充滿多樣性且藝術薈萃，但欣賞源自中華文化或由華人創作的藝術作品並非易事。近日，洛杉磯多家知名博物館展出和華人藝術相關的作品，包括繪畫、攝影、漆藝等形式，展出時間有限，對華人藝術感興趣的觀眾不容錯過。
1.殘酷青年日記：中國攝影和影像展（Cruel Youth Diary: Chinese Photography and Video）。展出時間：2023年2月15日至5月14日；地點：漢默博物館（Hammer Museum）。
主題：該展覽關注20世紀90年代和21世纪初創作的中國先鋒攝影和影像作品。所展出的藝術作品記錄和回應了在中國發生的巨大社會、政治、經濟變革。展品包括概念藝術、行為藝術、和裝置藝術等，藝術家在作品中反思和批判了21世紀前夕在中國蓬勃發展的視覺文化。
2.五個方向：東亞漆畫藝術展（The Five Directions: Lacquer Through East Asia）。展出時間：2022年12月18日至2023年5月14日；地點：洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）。
主題：漆是一種從樹液中提取的天然聚合物，也曾是廣泛流通的珍貴商品，其在藝術中的運用在東亞各個區域有所不同。該展覽追溯漆藝在東亞的發展過程，展出80多件藏品，將日本、韓國、中國、琉球王國作為漆藝的中心和交匯點，對東亞各區域的漆藝進行了重新思考。
3.連結亞洲（Connections: Asia）。展出時間：2023年2月7日至5月；地點：蓋蒂博物館（Getty Museum）。
主題：精選五件來自亞洲的藝術品，並和同期的歐洲藝術品展出在同一空間。五件作品出自14到18世紀間，分別是來自中國、印度、南韓及日本的名作。這個展覽將亞洲與歐洲藝術結合，體現同一時代不同地區對於藝術的認知，不但能欣賞精美的畫作，還能領略不同的歷史和文化。
4.開花結果（Open Flowers Bear Fruit)。展出時間：2022年11月9日至2023年3月12日；地點：南加大亞太博物館（USC Pacific Asia Museum）。
主題：該展覽是美籍華裔攝影家Stephanie Shih的攝影展，展出Shih仍在進行的「亞裔美國人靜物」系列中的十張照片。
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