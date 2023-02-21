臨近228 台灣會館參訪寬容博物館

台灣會館來賓在參觀完後都頗有收穫。（記者張庭瑜／攝影）

隨著二二八紀念日臨近，台灣會館為紀念這段重要的歷史，發起一系列相關活動，其中一個是2月19日（周日）參觀寬容博物館 的行程，探索猶太 人被迫害的歷史。寬容博物館與台灣會館特邀倖存者及其子孫分享他們的故事，讓參觀者對「寬容」的重要性有更深層的了解。

當天參觀者包括台灣會館的董事長陳柏宇、副董事長吳兆峰、執行長林榮松、主召楊婉容、台美小姐，以及60歲以上的人士。值得一提的是，一位約80歲的老婦人推著行步器堅持參與，展現了她對這個重要議題的重視與關注。這些耆老們透過參觀和導覽，對於「寬容」的價值觀有了更深刻的體認。

寬容博物館展示許多不同展品，讓民眾了解猶太人在二戰期間的痛苦和苦難。除了以影片、照片、導覽詳細介紹德國侵略歐洲史，尤其是希特勒對猶太人的虐待和迫害。猶太人被迫逃往其他國家，最終被遣送回歐洲，遭受了系統性屠殺和毒氣室蹂躪等慘痛遭遇，博物館更以實際囚服、納粹軍服展出，讓民眾更好地進入當時的時空背景。

博物館及台灣會館更邀請大屠殺的法裔倖存者羅德里（Michele Rodri）、及烏克蘭裔倖存者子孫巴茲勒（Michael Bazler）分享故事，巴茲勒分享自己的母親當時才15歲，原本在烏克蘭家中準備上學，看到炸彈密密麻麻從空中降落，全家只得踏上漫長的逃亡之路，輾轉才逃到美國。而來美後更藉由台美人了解到台灣的二二八事件 ，作為類似經歷的群族，他呼籲大家記取歷史、學會寬容的重要性。

過去猶太人在集中營所穿的真實衣物。（記者張庭瑜／攝影）

羅德里分享說，納粹政權在德國掌權不久後，法國就被德軍占領。有一天，她在街上玩耍時，被一名德軍士兵發現並送往集中營。然而，在她哥哥的幫助下，她很快被釋放，並以高盧人的身分躲藏在一個修道院，和一個非猶太人的寄養家庭中。她在那裡度過了戰爭的餘生，成功熬過戰爭期。