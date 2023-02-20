冰風暴襲南加 本周入冬最冷

有些地區從22日開始至24日將會出現大量降雪。（記者邵敏／攝影）

2月19日起的本周晚些時候，另一場風暴 將襲擊南加州 ，帶來陰冷的氣溫和大量降水，甚至還可能出現冬季最冷的一天。

據國家氣象局（ National Weather Service）稱，最早2月22日（周三）可能會出現小雨，到周末會有更大的降雨。降雨量完全取決於發展中的上層低氣壓軌跡，如果它停留在陸地上方或靠近陸地，降雨量就不會那麼大，如果它離開海岸，降雨量可能會很大。

氣象學家 Kaj Goldberg表示，接下來的氣候將是一個造雪機，當地的滑雪勝地會為此歡呼雀躍，可以看到有些地區從22日開始至24日大量降雪。

氣象局預測23日（周四）將是冬季最冷的一天，沿海和山谷的最高氣溫只有華氏40多度和50多度，比正常水平低15至20度。從21日晚上開始，這場風暴還將在沿海地區造成潛在的危險情況，帶來強風巨浪；強大的離岸流和巨浪，會對游泳者和海邊遊客帶來危險。氣象局建議海員留在港口，尋找安全港，保護船隻免受強風影響，去海邊的人應該遠離水邊，遠離任何沿海岩石。

如何在寒冷季節保護自己和身邊的人，免受天氣影響，以下是氣象局的具體建議。如果計劃到戶外，請多穿幾層暖和的衣服；戴上帽子、圍巾、手套和襪子，保護頭、手和腳免受寒冷；如果有寵物，請將它們帶入室內，不要將它們留在室外過夜；檢查並幫助行動不便和取暖受限的家人、朋友和鄰居，例如老年人或生病的人。