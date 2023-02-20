洛城新語／勿讓肉製品走私成中國特色

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近日，洛杉磯和長堤港宣布，繳獲來自中國的走私肉製品數量連續三年創新高。在聯邦海關及邊境保護局（CBP ）發布的照片中，一些熟悉的產品映入眼簾，臘肉、火腿腸、鴨血，令人倍感「親切」。

這類走私肉製品連續創歷史紀錄，主要是因為華人 在他鄉思念家鄉味，不惜花大價錢從中間商那裡購買，一解「饞」思。甚至其中一些華人，沒有法律觀念，完全不知道走私、購買這些肉製品是違法行為。

以王中王火腿腸為例，在華人區不少商舖裡都有售，甚至可以說生意紅火。這些商舖包括餐廳、肉店、雜貨店。一些商鋪甚至將火腿腸的廣告牌放在店鋪門口。可能因為是中文標註，不太會引起警察 的注意。即便有警察認出，可能也不是當地警局的責任管轄範圍。除了實體店鋪，華人主要通訊軟體之一的微信朋友圈，群聊裡，某些社交媒體平台，經常有人兜售火腿腸，隨後就有一大群人詢問怎麼買。

在美販售這類走私肉製品的商家，從中賺取的利潤相當暴利。王中王火腿腸分為大顆包裝和小顆包裝版，分別俗稱「大王」、「小王」。以「大王」為例，一箱十袋，在美國賣到近100元，平均一袋十元。而同樣規格的火腿腸，在中國國內價格約3.5美元。有華商透露，最近海關查的特別嚴，火腿腸都不好進貨，能不能進來全靠運氣。正因此，火腿腸的價格更有增無減。

除了火腿腸，備受華人追捧的鄉土零食還有鳳爪、鴨血粉絲、臘腸等。無一不是華人的童年記憶和心頭好，也無一不是CBP的重點打擊對象。對於很多華人來說，通過私人賣家購買商品已習以為常，例如「私廚」的概念在華人圈非常普遍，通過私人購買零食早已不是稀罕事，即便明知買貴了，但能吃上一口家鄉味，也實在幸福，錢花得值得。不過，很多人不知道，這已經踩了法律的紅線。就像前幾個月華人區爆出的大閘蟹事件。相關部門在一華商處收繳了一大批大閘蟹。很多華人這才意識到，原來進口大閘蟹是違法行為。

進口這些肉製品真有那麼大的危害嗎？根據CBP說法，這些產品中攜帶的病毒可能不會對人體健康構成威脅，但傳染性極高，對動物有很大威脅，會導致大批豬禽類死亡，破壞美國的牲畜資源。例如，受走私進入美國的肉質產品所攜帶的非洲豬瘟影響，美國每年豬肉出口損失高達65億元。

「有需求就有市場。」想要減少肉製品的走私，華人需要遵守法紀，不要為了一時解饞，就觸及法律紅線，造成環境的破壞。更不要讓肉製品走私猖獗成為下一個中國「特色」。