我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女在南加東谷駕車肇事逃逸 被警方拘捕

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

洛縣衛生局下修補助門檻 弱勢族群將獲更多免費醫療

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯縣立醫院將提供經濟弱勢患者額外補助。（本報資料照片）
洛杉磯縣立醫院將提供經濟弱勢患者額外補助。（本報資料照片）

加州公共衛生廳最近要求洛杉磯改善對財務弱勢民眾的醫療費用減免，洛縣衛生服務局因此在日前的縣政委員會中提出改革方案，計畫由縣立醫院提供免費醫療給收入低於聯邦貧窮線200%以下者，或四口之家年收在6萬元以下者。主因在於現行規定的貧窮線138% 以下或家戶收入4萬1400元門檻，使得很多人根本拿不到洛縣的醫療補助。

舉例來說，舊金山灣區的Alameda Health System對聯邦貧窮線350%以下的病患都免費治療，Zuckerberg San Francisco General Hospital 2022年也提供了300萬元的善款給Medicare的患者，但是洛縣－南加大的醫療中心（L.A. County-USC Medical Center）卻一毛都沒提供。

雖然洛縣衛生局解釋，沒有額外的醫療補助是因為洛縣在醫療過程中，就已經先減計貧困者90%的費用，因此帳單上看不出來他們原本應繳的費用，而且餘額經常也能獲得豁免，因此帳面上看不出洛縣有提供協助。但是在加州政府介入之後，洛縣衛服局長蓋利（Christina Ghaly）指示費用應該透明公開，使需要幫助的人都能獲得援助。

因此，衛生局新的提案將提高免收醫療費用的收入門檻，並對沒有醫療保險的人提供部分財務援助。另外，無法獲得免費或全額減免的加州健保Medi-Cal病患，與只有Medicare但沒有加州健保Medi-Cal的人，都能獲得援助。洛縣衛服部的網站也將改版，將醫療扶助相關資訊標示在明顯之處。

洛縣 加州 健保

上一則

華人看氣球事件 有指美借題發揮 有說中國未顯氣概

下一則

洛城新語／勿讓肉製品走私成中國特色

延伸閱讀

超領疫情失業金 EDS：未涉詐欺不追討

超領疫情失業金 EDS：未涉詐欺不追討
加州人口持續出走 住不起是關鍵

加州人口持續出走 住不起是關鍵
加州水資源難題 紐森籲改規定 官員、環團不同調

加州水資源難題 紐森籲改規定 官員、環團不同調
加州備戰乾旱 加強地下水盆地補給

加州備戰乾旱 加強地下水盆地補給
聖他克拉拉縣4水庫滿水 加州仍未解渴

聖他克拉拉縣4水庫滿水 加州仍未解渴
最新民調：住房高成本 灣區人最關心議題

最新民調：住房高成本 灣區人最關心議題

熱門新聞

南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

2023-02-13 14:08
吳彥祖在洛杉磯購置的房產位於布倫伍德區，成交價為415萬美元。（MLS.com)

吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天

2023-02-13 18:04
Daiso以其物美價廉的商品而聞名。（記者趙健/攝影）

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

2023-02-15 15:54
不同族裔的民眾聚集案發現場，共同悼念逝者。（記者趙健╱攝影）

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

2023-02-16 12:17
創紀錄的勁球彩券頭獎得主14日確認。（ABC）

官宣 勁球彩券20.4億元頭獎得主是他

2023-02-14 15:30
受XBB.1.5病毒株傳播的影響，加州新冠新增病例已止跌回升。（Getty Images）

加州XBB.1.5傳播快 染新冠者又多了

2023-02-17 16:12

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視