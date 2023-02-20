洛縣衛生局下修補助門檻 弱勢族群將獲更多免費醫療
加州公共衛生廳最近要求洛杉磯改善對財務弱勢民眾的醫療費用減免，洛縣衛生服務局因此在日前的縣政委員會中提出改革方案，計畫由縣立醫院提供免費醫療給收入低於聯邦貧窮線200%以下者，或四口之家年收在6萬元以下者。主因在於現行規定的貧窮線138% 以下或家戶收入4萬1400元門檻，使得很多人根本拿不到洛縣的醫療補助。
舉例來說，舊金山灣區的Alameda Health System對聯邦貧窮線350%以下的病患都免費治療，Zuckerberg San Francisco General Hospital 2022年也提供了300萬元的善款給Medicare的患者，但是洛縣－南加大的醫療中心（L.A. County-USC Medical Center）卻一毛都沒提供。
雖然洛縣衛生局解釋，沒有額外的醫療補助是因為洛縣在醫療過程中，就已經先減計貧困者90%的費用，因此帳單上看不出來他們原本應繳的費用，而且餘額經常也能獲得豁免，因此帳面上看不出洛縣有提供協助。但是在加州政府介入之後，洛縣衛服局長蓋利（Christina Ghaly）指示費用應該透明公開，使需要幫助的人都能獲得援助。
因此，衛生局新的提案將提高免收醫療費用的收入門檻，並對沒有醫療保險的人提供部分財務援助。另外，無法獲得免費或全額減免的加州健保Medi-Cal病患，與只有Medicare但沒有加州健保Medi-Cal的人，都能獲得援助。洛縣衛服部的網站也將改版，將醫療扶助相關資訊標示在明顯之處。
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