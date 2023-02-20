洛縣衛生局下修補助門檻 弱勢族群將獲更多免費醫療

洛杉磯縣立醫院將提供經濟弱勢患者額外補助。（本報資料照片）

加州 公共衛生廳最近要求洛杉磯改善對財務弱勢民眾的醫療費用減免，洛縣 衛生服務局因此在日前的縣政委員會中提出改革方案，計畫由縣立醫院提供免費醫療給收入低於聯邦貧窮線200%以下者，或四口之家年收在6萬元以下者。主因在於現行規定的貧窮線138% 以下或家戶收入4萬1400元門檻，使得很多人根本拿不到洛縣的醫療補助。

舉例來說，舊金山灣區的Alameda Health System對聯邦貧窮線350%以下的病患都免費治療，Zuckerberg San Francisco General Hospital 2022年也提供了300萬元的善款給Medicare的患者，但是洛縣－南加大的醫療中心（L.A. County-USC Medical Center）卻一毛都沒提供。

雖然洛縣衛生局解釋，沒有額外的醫療補助是因為洛縣在醫療過程中，就已經先減計貧困者90%的費用，因此帳單上看不出來他們原本應繳的費用，而且餘額經常也能獲得豁免，因此帳面上看不出洛縣有提供協助。但是在加州政府介入之後，洛縣衛服局長蓋利（Christina Ghaly）指示費用應該透明公開，使需要幫助的人都能獲得援助。

因此，衛生局新的提案將提高免收醫療費用的收入門檻，並對沒有醫療保險的人提供部分財務援助。另外，無法獲得免費或全額減免的加州健保 Medi-Cal病患，與只有Medicare但沒有加州健保Medi-Cal的人，都能獲得援助。洛縣衛服部的網站也將改版，將醫療扶助相關資訊標示在明顯之處。