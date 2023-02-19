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LA旅遊探險展人潮多40% 觀光消費蓄勢待發

記者張宏/洛杉磯報導
全美最熱門的2023年度洛杉磯旅遊探險展 (LA Travel & Adventure Show) 18日登場。（記者證張宏／攝影）
全美最熱門的2023年度洛杉磯旅遊探險展 (LA Travel & Adventure Show) 18日登場。（記者證張宏／攝影）

全美最熱門的2023年度洛杉磯旅遊探險展 (Los Angeles Travel & Adventure Show) 18日登場，來自日本、韓國、斐濟、馬來西亞、菲律賓、台灣等世界各地250個旅遊攤位聚集一堂，為民眾提供2023年最新的旅遊產品。不少攤位前都大排長龍，導致參展者準備文宣和禮品提前告罄，各國旅遊局主打美食品嚐吸睛，今年現場觀眾比去年多40%。

（影音來源：記者張宏）

18日上午10時會展中心剛開展不久，旅遊冒險展大廳就已匯集人潮。日本旅遊局佔據了最大位置，有十多個攤位全方位推廣日本旅遊住宿和民俗文化等。巴西旅遊局的攤位也很醒目，在攤位上還提供巴西涼茶、咖啡、黃金土豆等美食試吃，其獨特的氛圍讓不少民眾讚不絕口，對巴西心生嚮往。

巴西旅遊局準備了特色美食黃金土豆。（記者張宏／攝影）
巴西旅遊局準備了特色美食黃金土豆。（記者張宏／攝影）

疫情解封後能在現場分享美食，韓國旅遊局攤位前直接拉來紅豆鯛魚燒餐車，現場烘培巧克力和紅豆餡料的鯛魚燒。觀眾大排長龍只為品嚐熱氣騰騰的鯛魚燒。除了美食，還有韓國面膜等小禮品。

日本攤位前的舞蹈表演。（記者張宏／攝影）
日本攤位前的舞蹈表演。（記者張宏／攝影）

來自華人旅行社業者的工作人員表示，今年參加旅遊展的人數遠勝去年，大概比去年多出40%。他們準備的文宣和小禮物在上午11點多就發完了，可見民眾之踴躍。

在泰國旅遊局攤位前也是大排長龍，旅遊局準備T恤、小袋子等泰國特色小物品抽獎，因為人潮超過預期，攤位不到12點就要開始盤點禮品的存量。新加坡航空現場有掃碼抽大獎活動，航司代表張平表示，獎品包括洛杉磯飛曼谷的往返機票和三晚的五星級酒店，還有每日早餐及當地美食城市遊覽。或者是洛杉磯飛普吉島的往返機票、三晚五星級酒店、早餐。

泰國旅遊局的攤位前，民眾大排長龍。（記者張宏／攝影）
泰國旅遊局的攤位前，民眾大排長龍。（記者張宏／攝影）

今年的旅遊展恢復了以往的民俗表演，來自各個國家的舞者展示各國的文化特色。同時請來專家 Pauline Frommer、Peter Greenberg、Rick Steves 等人做主題演講，最大限度激發民眾的旅行靈感和體驗。前酒店經營者 Sarah Dandashy教授大家如何充分利用酒店住宿，及從專家 Angel Castellanos 那裡學習打包和旅行技巧。Russell Hannon教大家如何在不犧牲品質的情況下削減成本。

韓國旅遊局直接拉來紅豆鯛魚燒餐車，現場烘培巧克力和紅豆餡料的鯛魚燒。（記者張宏／...
韓國旅遊局直接拉來紅豆鯛魚燒餐車，現場烘培巧克力和紅豆餡料的鯛魚燒。（記者張宏／攝影）

旅遊展19日還有一天，時間是上午11 點至下午4點，地點是洛杉磯會展中心（1201 S Figueroa St. Los Angeles, CA 90015）。詳情可登錄https://travelshows.com/shows/los-angeles/

可出租的小型房車。（記者張宏／攝影）
可出租的小型房車。（記者張宏／攝影）
來自各個國家的旅遊業者聚集一堂。（記者張宏／攝影）
來自各個國家的旅遊業者聚集一堂。（記者張宏／攝影）
現場人潮聚集，演講區域座無虛席。（記者張宏／攝影）v
現場人潮聚集，演講區域座無虛席。（記者張宏／攝影）v

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