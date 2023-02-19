星宇航空 洛城-台北4月27日開航

全美最熱門的2023年度洛杉磯旅遊冒險展上，來自台灣的三家航空公司均有參加。（記者張宏／攝影）

全美最熱門的2023年度洛杉磯 旅遊探險展 (Los Angeles Travel & Adventure Show) 18日在洛杉磯會展中心登場，即將在4月27日開航洛杉磯飛台北的星宇航空（STARLUX Airlines）首次亮相。

在台灣觀光 局的攤位上，往年都會參加的中華航空和長榮航空今年如約而至，而即將在4月27日開通洛杉磯台北新航線 的星宇航空則首次亮相。航空公司代表表示，4月27日開航後是每周二、四、五、六、日共計五班，洛杉磯出發時間是凌晨12點50分，到達台北的時間是早上5時40分，未來會變成一周七班。至於安大略出發至台北的航線也在評估中。現在註冊COSMile會員可獲得1000哩的免費里程。

星宇航空的官網以金色調為主，突出其奢華感。同時經濟艙可享受的服務劃分更加細緻，如洛杉磯飛台北的經濟艙價格分為四等，區別在於免費托運行李的數量、改簽費用、是否能選擇座位和升等等細節。搜索4月27日從洛杉磯出發，5月8日返回的經濟艙往返目前最便宜的價格是976元，不過官網有標註，星宇航空提供的最低票價可通過熱線服務或售票櫃檯獲得。

華人民眾丁女士表示，很高興有三家航空公司執飛洛杉磯台北航線，作為消費者樂見良性競爭，同時消費者有更多票價和服務的選擇。她會考慮乘坐星宇感受一下其不同之處。