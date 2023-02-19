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華埠爆竹跑 數百萌狗齊上場

記者趙健／洛杉磯市報導
數百隻狗狗和自己的主人聚集在洛杉磯華埠，場面熱鬧非凡。（記者趙健／攝影）
數百隻狗狗和自己的主人聚集在洛杉磯華埠，場面熱鬧非凡。（記者趙健／攝影）

第45屆「洛杉磯華埠爆竹跑」(L.A. Chinatown Firecracker Run)18日上午在華埠百老匯大道隆重登場。其中最吸睛的項目莫過於一年一度的「Paw’er Dog Walk」遛狗活動，數百隻狗狗和自己的主人聚集在華埠街頭，場面熱鬧非凡。

影音：記者趙健／拍攝

活動還未開始，街道兩旁已經被「毛孩子」們佔領。牠們左顧右盼尋覓新玩伴。拉布拉多尋回犬（Labrador Retriever）、德國牧羊犬（German Shepherd）、金毛尋回犬（Golden Retriever）、貴賓（Poodle）、雪納瑞（Schnauzer）、鬥牛犬（Bulldog）、柴犬（Shiba Inu）、約克夏（Yorkshire Terrier）等，在這裡幾乎可以見到所有品種的狗狗。牠們個個盛裝出席，精神飽滿。

早上9時遛狗活動開啟，毛孩們跟著自己的主人，從百老匯大道的起點出發，依照工作人員指示穿過街道，漫步華埠。不少路人被這熱鬧的陣仗吸引，紛紛駐足拍照。活動期間，大部分狗狗都非常乖巧，緊緊跟在主人身邊。不過，也有「毛孩子」走到一半時竟開始「罷工」，淘氣地癱倒在地。

此次活動吸引了不同年齡段的參與者，他們來自各個社區和不同背景。不少狗主人表示，他們很喜歡這樣的活動，因為不僅可以讓狗狗「社交」，而且還能與志同道合的狗主人分享養狗心得。

狗主人Gavin牽著自己的兩只薩摩耶(Lex和Clark)站在路邊格外亮眼，這是他第一次領著「毛孩子」們參加遛狗活動。 「我是從媽媽那裡得知的，她之前帶著自己的狗狗也參加過，覺得很有意思，就極力推薦我來。Lex和Clark一到場就非常興奮，疫情後很久沒有見過這麼多狗狗了。」

此次遛狗賽不論勝負，只是單純的休閒活動，旨在讓每隻狗狗享受活動的過程。此外，每隻參與活動的「毛孩子」都會獲贈「洛杉磯華埠爆竹跑」紀念T、裝滿玩具的禮品袋以及兔年紀念章，活動所得收益將捐贈給當地的動物救援組織。

許多狗狗都盛裝出席。（記者趙健／攝影）
許多狗狗都盛裝出席。（記者趙健／攝影）
狗主人Gavin和他的「毛孩子」Lex和Clark是第一次參加遛狗活動。（記者趙...
狗主人Gavin和他的「毛孩子」Lex和Clark是第一次參加遛狗活動。（記者趙健／攝影）

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