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十萬爆竹震天響 自行車賽摩拳擦掌

記者趙健／洛杉磯市報導
起跑線上的燃放爆竹巨響隆隆響徹整個華埠。（記者趙健/攝影）
起跑線上的燃放爆竹巨響隆隆響徹整個華埠。（記者趙健/攝影）

爆竹聲聲慶佳節，喜氣洋洋賀新歲。第45屆「洛杉磯華埠爆竹賽跑」(L.A. Chinatown Firecracker Run)18日清早在華埠百老匯大道熱鬧登場。這是疫情後該活動首次在線下舉行，規模更勝以往；數千名參賽者齊聚一堂，摩拳擦掌參與比賽。

影音：記者趙健／拍攝

早上7時30分開始，大批人潮湧入華埠，不少參賽者舉家參與。現場觀眾一面拍照，一面為場上參與者歡呼助陣。開幕典禮上，喜慶的舞獅表演拉開了活動序幕。隨後，10萬只爆竹在起跑線上被點燃，巨響隆隆，響徹華埠。

活動主持人表示，「洛杉磯華埠爆竹賽跑」自1978年首次舉辦，已有45年歷史，成為一項傳統的農曆新年慶典。每年活動都會吸引了不同族裔的參賽者，大家聚集在一起促進文化多樣性。每年活動籌集款項也將捐給當地學校和非營利機構。

40哩自行車賽於上午8時準時開始，參賽者不分男女老幼，個個神氣十足。華裔參賽者謝先生表示，他是一名業餘自行車選手，多次參加自行車比賽。 「自行車比賽對我來說既是一種挑戰，也是一種樂趣。」隨後的20哩自行車賽也正點舉行，民眾簇擁在起點門周圍，為他們的家人或朋友加油打氣。

在自行車比賽之後是「Paw‘er Dog Walk」遛狗活動。數百隻「毛孩」和牠們的主人齊聚在華埠街頭，十分吸睛。不少民眾被這些「毛孩子」吸引，紛紛駐足拍照，場面熱鬧非凡。

為期兩天的活動賽程包括，20/40哩自行車大賽，5/10公里長跑，兒童馬拉松以及「Paw‘er Dog Walk」遛狗活動。完成比賽的參與者將獲得紀念短袖T等禮品，狗狗們也能將得到紀念T以及玩具禮包。

喜慶的舞獅表演將拉開了此次活動的序幕。（記者趙健/攝影）
喜慶的舞獅表演將拉開了此次活動的序幕。（記者趙健/攝影）
上午8時40哩自行車賽準時開始，參賽者不分男女老幼，摩拳擦掌。（記者趙健/攝影）
上午8時40哩自行車賽準時開始，參賽者不分男女老幼，摩拳擦掌。（記者趙健/攝影）

華埠 洛杉磯 疫情

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