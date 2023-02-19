東谷元宵嘉年華 警全副武裝維安
南加內陸華人眾多的東谷市（Eastvale）18日至19日連續兩天舉辦慶祝傳統元宵節（Lantern Festival）嘉年華活動，吸引眾多亞裔及其他族裔居民光顧，當地華人團體、義工熱情參與支持活動，現場主舞台表演載歌載舞，餐車提供各種美食，還有民俗表演及非營利團體服務攤位。
影音來源：記者戴啟鉻／拍攝
東谷華美協會舞龍隊表演舞龍，華夏中文學校展示學生作品，插花班學員各式插花吸引參觀者，園藝和種植俱樂部提供免費種籽現場解答園藝知識問題，還有寫春聯、福字，以及民俗表演。2023年農曆新年是兔年，活動上還有居民帶來一隻寵物兔，供大家參觀及合影。美食餐車提供華人喜歡的蒸餃、燒賣、鍋貼、小籠包等，還有韓式、日式及其他亞裔居民喜歡的美食和各式飲品，豐富多樣吸引美食愛好者品嚐。
參與表演團體體現多元文化，包括日本太鼓、舞龍舞獅、少林功夫、韓裔舞團、菲律賓功夫學校，還有來自華人舞社的表演等。
東谷市市長瑞格柏說，這是東谷市第二次舉辦元宵節慶祝活動，今年規模更大。活動歡迎各族裔居民參與，也提供了展示多元文化的一個機會，大家彼此交流，度過歡樂時光。舉辦活動最重要的就是保證安全，為此河濱縣警局派出警力以及私人保安公司現場維持治安。
活動組織者為這次活動安排全副武裝警力維持安全，在活動場地入口，設置安全檢查，避免有不法者帶入危險武器。當地華人團體包括東谷華美協會、華美義工協會、Kiwanis Club of Eastvale的華人義工和Chinese American Foundation of Eastvale，以及多個亞太裔服務組織參與活動。河濱縣第二選區縣政委員絲柏吉爾（Karen Spiegel ）、東谷市市長瑞格柏（Todd Rigby）等部分民選官員也與民眾一起慶祝元宵節。
上一則
世界晚報／做個人吧…3惡少飛踹拾荒老人 還專人攝影
下一則
FB留言