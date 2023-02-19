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華人直擊烏人抗俄 超震撼

記者楊青／洛杉磯報導
千瘡百孔的哈爾科夫大學教學樓。（寧先生提供）
千瘡百孔的哈爾科夫大學教學樓。（寧先生提供）

北加州阿拉米達縣府退休職員寧戚2022年5月前往烏克蘭首都基輔訪問，在俄烏戰爭的風口浪尖度過不尋常的十天。寧戚表示，短短十天的戰場見聞充滿恐怖，十分震撼，其中三件事給他留下最深印象。

布查副市長站在106位受難者墓前。（寧先生提供）
布查副市長站在106位受難者墓前。（寧先生提供）

烏克蘭人的沉默，對戰爭苦難的接受，以及民眾對政府的高度支持。寧先生說，他在基輔火車站準備購買火車票時，正好遇到宵禁，周圍一片黑暗，售票台前兩盞暗燈，沒有人售票，周圍將近200人，全在安靜等候。懂英文的人向來客解釋，宵禁當中不售票，得等，可能幾個小時。整個過程沒有聽到任何人抱怨、憤怒和抗議，每個人都沉默著。直到一個半小時宵禁接觸，大家從容不迫重新排隊購票，秩序井然。

嚴陣以待的基輔市政廳。（寧先生提供）
嚴陣以待的基輔市政廳。（寧先生提供）

哈爾科夫大學門前的三位諾貝爾獎得主雕像仍在。（寧先生提供）
哈爾科夫大學門前的三位諾貝爾獎得主雕像仍在。（寧先生提供）

寧先生說，烏克蘭軍人的英武帥氣也給他留下深刻印象。他在前往前線時被四個戰士攔住，通過翻譯表示自己是受邀前往前線採訪的記者。他向一位士官解釋，自己是受邀採訪烏克蘭最大的大學的。士官突然將他的手機打開，問他爲什麽記錄戰地軍事裝備，要求馬上刪除，並且詢問邀請人出處，最後電話直接打給邀請人。「聽得出這位士官對發出邀請的基輔市長顧問進行了斥責」。但士官最後也讓他感覺特別有人情味。放行他前往前線看看，但叮囑自己注意安全。最後司機一路驅車開往前線，遺憾中途臨危變卦，半途折回。寧先生表示，在烏克蘭處處看到鬥志昂揚的軍人和嶄新的武器裝備，很難與處處可見的廢墟連起來。

空襲警報響起後來的基輔火車站。（寧先生提供）
空襲警報響起後來的基輔火車站。（寧先生提供）

返回烏克蘭的難民列車，幾乎全是老年婦女。（寧先生提供）
返回烏克蘭的難民列車，幾乎全是老年婦女。（寧先生提供）

基輔的城市規畫和地下通道也讓人印象深刻。寧先生表示，他所見到的基輔的地下通道就像是另外一座城市，所有的地下通道幾乎都是商店，幾十個接口店店相連，「感覺這裡就是俄國人的墳場，如果要攻進來，幾乎可以說是有來無回」。

因爲殘疾破例允許離開的布拉格難民營中的烏克蘭男子和家人。（寧先生提供）
因爲殘疾破例允許離開的布拉格難民營中的烏克蘭男子和家人。（寧先生提供）

五年前從阿拉米達縣府社會福利局退休的寧戚，在俄烏戰爭開始的第一時間兩度向烏克蘭駐舊金山領事館捐款。去年5月，隻身前往烏克蘭。到基輔後，他準備到哈爾科夫大學訪問，考慮到身上攜帶1萬多元不安全，決定將部分資金捐給基輔市府，最後輾轉將5000元捐給了基輔未來基金會。

哈爾科夫被炸壞的居民樓。（寧先生提供）
哈爾科夫被炸壞的居民樓。（寧先生提供）

他表示，烏克蘭人民的團結和對戰爭的忍耐和頑强讓他感動。當地處處廢墟，很多著名建築雖然沒有倒塌，但內部已全部損壞，晚上戰車轟鳴，但居民卻很安靜。因爲宵禁，很多居民晚上沒有晚餐，早上也沒有早餐，中午可以看到大排長龍的難民領取午餐，井然有序。

烏克蘭 宵禁 退休

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