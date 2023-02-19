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被控6詐欺罪 橙縣華女恐被判20年

洛杉磯訊
劉女士用詐欺的方式誘導受害人將資金匯到自己戶頭內，被聯邦大陪審團起訴六項罪名。（示意圖來源：Pexel.com）
劉女士用詐欺的方式誘導受害人將資金匯到自己戶頭內，被聯邦大陪審團起訴六項罪名。（示意圖來源：Pexel.com）

司法部（Justice Department）16日宣布，橙縣（Orange County）華人女子被聯邦大陪審團（federal grand jury）起訴六項罪名，其中包括誘騙受害者將資金轉入她的金融帳戶，而不是受害人預期的帳戶。

來自西敏寺（Westminster）的55歲劉女士（Serena Lieu）被指控三項洗錢罪和三項從事非法活動交易罪。她在15日（周三）上午被逮捕，當天下午在聖塔安那（Santa Ana）聯邦地方法院（U.S. District Court）過堂，但她否認了所有的控罪，案件審理日期訂在4月11日，目前她以5萬元被保釋。

據法院資料顯示，在2019年時執法單位發現劉女士的銀行帳戶有一筆10萬3千350元的匯款，並且是來自達拉斯（Dallas）地區商業電子郵件（Business email compromise，BEC）的受害者。BEC是一種針對執行合法資金轉移的個人或公司帳戶的騙局，犯罪分子通常會假冒成匯款人之一，並誘騙受害者將錢匯到自己戶頭內，而不是真正的收款者。而當受害者發現被詐欺後，那筆錢早已轉移到其他帳戶中，或用於購買加密貨幣，因此要找回資金通常為時已晚。

在2019年的調查中，聯邦調查局（FBI）探員發現劉女士在七個銀行有11個帳戶，用來存放詐欺來的錢。隨後並給劉女士一封「錢騾」（Money mule）警告信，表示有轉移或非法轉移他人資金的嫌疑，而劉女士也在信上簽名。

在收到警告信後，劉女士仍繼續執行詐欺行動。在2019年7月和2021年4月之間，劉女士所有的戶頭一共收到180萬的匯款，這些錢都是來自她的受害者。另外，起訴書特別指控，從2020年7月到2021年2月，劉女士在多個銀行帳戶之間和加密貨幣交易平台CoinBase上有超過56萬元的轉移紀錄。

如果所有罪名成立的話，劉女士將面臨每項洗錢罪最高20年的聯邦監禁，和每項非法貨幣交易罪名最高10年的聯邦監獄刑期。目前該案件由FBI和聯邦衛生部（U.S. Department of Health and Human Service Office）監察部門進行調查。由助理檢察官思默爾（Carolyn S. Small）和拉撤曼（David C. Lachman）負責起訴。

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