公交捷運犯罪驟增 民團、受害人籲改善

北加州灣區公共捷運委員會主席Janice李。（記者楊青/攝影）

近兩年來大眾使用公共交通的畏懼與日俱增，尤其是洛杉磯和紐約的大都會地區，無厘頭的騷擾、甚至致命攻擊事件不時成為新聞頭條，讓越來越多民眾對本來經濟便捷的公共捷運 望而卻步。

少數族裔媒體中心17日聯手民選官員、大都會公交系統高層管理人員、公共捷運攻擊事件受害人以及公共交通安全倡導民間組織，聯合探討如何改善公交捷運安全危機，重拾民眾對公共安全和搭乘公交捷運的信心。

少數族裔媒體中心指出，婦女、年長者、少數族裔、殘障人士及LGBTQ社區人士不成比例的成為這類攻擊的目標，而攻擊發生時，受害人往往不知何向當地的執法機構尋求幫助。

北加州灣區 公共捷運委員會主席Janice李表示，加州公共捷運的搭乘人數在近年來急劇下降。疫情之前，灣區每年搭乘公共捷運的民眾為1億1800萬人次，但這個數字三年中急劇下降。同時，搭乘公交的人員結構也發生重大變化，以前以上班族為主，現在則更多低收入人群加入乘坐行列。她表示，公交捷運系統同樣關注資金的支持，如果搭乘量下降4%，就會影響到公交捷運的資金投入。

Janice李表示，加州的公交捷運系統，尤其是通勤鐵路和輕軌系統近年出台了一些安全性項目，包括在月台和候車廣場提供身著制服的保安人員，在所有的運營時間都增加保安，讓攜帶孩子的民眾得到幫助，提供有人看管的洗手間等等，同時增設了民間干預小組，對不同社會和文化背景的人遇到危機和騷擾提供幫助。她認為，這些措施至少在北加州的灣區看到一定效果，最新統計當地的公交捷運的犯罪率為100萬之7.45左右。

Janice李表示，北加州灣區公共捷運委員會近年收到不少針對亞裔的仇恨事件報告，六成為語言攻擊，很多時候因為不是肢體攻擊，受害人得不到警方的處理和幫助。她認為，要重建公眾對公交捷運的安全信心，語言攻擊和肢體犯罪都應該受到懲罰。

紐約市安全行走組織創辦人Peter Kerre認為，很多時候媒體淡化了公共治安惡化的程度，事實上沒有安全感的人愈來愈多，很多在搭乘公交捷運時面臨嚴重攻擊卻沒有警察幫忙，甚至公交捷運場所也沒有安全提示，政府也未能有效解決問題的方案。他認為，越來越多的民眾對乘坐地鐵感覺不安全，因為車上有很多精神狀況堪憂和吸毒的人，但目前解決這些問題的人力杯水車薪。

紐約市安全行走組織創辦人Peter Kerre。（記者楊青/攝影）

加州參議員閔大衛(David Min)表示，他目前正在推動改善安全提高公交捷運搭乘率的SB 434提案（Improving Safety & Increasing Ridership），該提案本月13日在加州參議會提出。

加州參議員David Min。（記者楊青/攝影）

他認為，改善公交系統的安全，首先要掌握安全的基本數據，比如每年發生了多少犯罪事件？在什麼地點和情況下發生的？受害人的背景？公交系統人員需要什麼樣的培訓等等，而現在這些信息大多集中在大數據方面。他認為，有必要對這些對受害人和公眾進行更為細節的調查，掌握更具體的數據，才能對症下藥，讓公交捷運的安全改善落到實處。

閔大衛表示，他的提案希望能夠為加州的公交捷運安全與犯罪調查提供資金，調查將有第三方負責，形式可能是短信和郵件。目前該提案仍未進入參議會討論。