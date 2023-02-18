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Kirkland罐裝冷泡咖啡「這些效期」恐遭污染 好市多召回

記者趙健／洛杉磯市報導
好市多17日發出商品召回通知，旗下品牌Kirkland Signature的部分咖啡飲品可能存在被污染的風險。（好市多）
好市多17日發出商品召回通知，旗下品牌Kirkland Signature的部分咖啡飲品可能存在被污染的風險。（好市多）

好市多（Costco）17日發布商品召回通知，旗下品牌Kirkland Signature的部分咖啡飲品可能存在被污染的風險。好市多提醒客戶不要飲用受此影響的產品，應盡快去好市多申請全額退款。

好市多在召回郵件中表示，商品編號為#4165758的Kirkland Signature罐裝冷泡咖啡飲品，存在被「外來材料地污染」的風險，消費者應停止飲用。不過，此次被召回的罐裝咖啡只涉及特定有效期的商品；這些日期包括：10/19/23、10/20/23、10/21/23、 10/22/23、 10/23/23、 10/24/23、 10/25/23、10/26/23、10/27/23。

郵件特別指出，於2022年11月5日至2023年2月10日期間購買了該產品的消費者，可能會買到這批有問題的罐裝咖啡。但截至目前，尚未收到任何因此事造成人員受影響的報告。

17日早晨，南加多位華人收到相關的電話或郵件通知。上周剛剛購買了這款咖啡的李女士說，接到電話時她的第一反應是詐騙電話，因為來電號碼並不是好市多的官方號碼，而是一家叫Berner Food & Beverage的公司。在聯繫了好市多客服後才確認此事屬實。

好市多提醒，凡是購買受影響產品的消費者，可以將商品退回至任何一家好市多以獲得全額退款。若有疑問的消費者，可以參閱www.bfbinquiries.com網站上的信息或撥打電話833-421-3438與產品供應商取得聯繫。

好市多 咖啡 南加

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