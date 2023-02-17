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洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

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洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

記者趙健／洛杉磯市報導
汽車盜竊案件的數量仍在飆升。（洛杉磯市警察局蘭伯特分局）
汽車盜竊案件的數量仍在飆升。（洛杉磯市警察局蘭伯特分局）

洛杉磯警察局蘭伯特分局（LAPD Rampart Station）14日指出，起亞（Kia）汽車被盜案仍在飆升；有調查人員了解到，竊賊可通過第三方電子設備發動汽車，繞過按鈕點火裝置。

2022年，洛杉磯市及周邊的汽車盜竊案達到頂峰。數據顯示，共有約2萬5400輛車被盜，比前一年增加4%；這一數字預計在2023年再次被打破，洛杉磯多個地區今年一月的汽車盜竊案同比增長已超兩位數。根據洛杉磯市開放式數據庫GeoHub提供的公開紀錄，在過去十年中，車輛盜竊是洛市的第二大犯罪類型，僅次於小偷小摸（petty theft）。在地區排名中，洛杉磯市中心（DTLA）、播佑岡（Boyle Heights）和韓國城（Koreatown）的汽車盜竊案數量位居前列。

針對日益飆升的汽車盜竊案，洛市警局蘭伯特分局提醒車主，離開車輛前記住將車輛上鎖；不要將車鑰匙或遙控器留在車內，盜賊了解很多車主有這樣的習慣。如果汽車停放在街道上，應定期移動車輛，若發現異常情況請及時撥打911。

其實自2021年起，一些自稱「起亞男孩」或「現代男孩」的少年，就開始在Tiktok上散布「偷車教程」，並炫耀偷車「戰績」。他們行竊的目標主要是2011年至2021年期間生產的起亞汽車和2015至2021年間生產的現代（Hyundai）汽車。在視頻中，他們只需用一根USB充電線，就可以發動那些雖已上了鎖，但未安裝「發動機防盜鎖止系統」（immobilizer system）的車輛。

為此，現代汽車和起亞汽車近日公布軟件更新計畫，以防止旗下車輛繼續成為汽車竊賊的主要目標。美國國家公路交通管理局發表聲明，這兩家車商新發布的軟件系統，已更新防盜警報軟件的技術邏輯，並將警報時長從原先的30秒延長至一分鐘。此外，司機必須將鑰匙插入點火開關後，才能發動汽車。

NHTSA表示，約有380萬輛現代汽車和450萬輛起亞汽車符合軟件更新資格。現代和起亞將於本月開始為車主提供軟件更新，並將在接下來的幾個月內分階段完成升級工作。

另外，現代汽車還將向車主提供車窗貼紙，以此警示潛在的竊賊車輛具有防盜保護功能。同時，現代和起亞公司一直與執法機構合作，自2022年11月起，已向12個州的77個執法機構提供2萬6000多個方向盤鎖。

全國高速公路安全協會研究發現，未安裝防盜裝置的汽車盜竊率為每年每1000輛汽車2.18起，而平均水平為1.21起。

NHTSA鼓勵起亞和現代汽車車主通過免費電話800-633-5151（現代）或800-333-4542（起亞）聯繫車商，以獲取有關免費更新軟件系統的更多信息。

TikTok等影音平台瘋傳影片，示範只用一根USB充電線偷現代、起亞等韓系車，導...
TikTok等影音平台瘋傳影片，示範只用一根USB充電線偷現代、起亞等韓系車，導致美國這些車款失竊數量增加。（網路圖片）

汽車 洛杉磯 警察

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