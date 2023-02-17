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華埠服務中心 阿市設眼科診所

記者邵敏／阿罕布拉報導
診所引進高端儀器設備，為民眾提供全系列的眼睛檢查服務。（記者邵敏／攝影）
診所引進高端儀器設備，為民眾提供全系列的眼睛檢查服務。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯華埠服務中心(Chinatown Service Center，CSC)日前在阿罕布拉市（Alhambra）設立一家全新的眼科驗光診所。該診所引進高端儀器設備，為民眾提供全系列的眼睛檢查服務，低收入人群可享多種優惠、甚至免費配眼鏡等醫療服務。

這家全新的眼科驗光診所2月16日（周四）舉辦盛大的開幕儀式，新診所位於阿市320 S. Garfield Ave., Suite 106，選址醫療中心附近，旁邊有家庭醫科、心理諮詢室、牙科等多家診所，為社區再增加一項醫療服務。

價廉物美的眼鏡，免費提供給持有白卡的患者。（記者邵敏／攝影）
價廉物美的眼鏡，免費提供給持有白卡的患者。（記者邵敏／攝影）

眼科醫生吳嘉驥（Cindy Wu）介紹，診所引進OCT眼底斷層掃描儀器新機型，透過此儀器，病患無需點散瞳劑，便可診斷角膜至視網膜的情況，這是眼疾患者的福音。吳嘉驥表示，新開的診所提供全系列眼睛檢查服務，包括驗光、眼睛健康檢查等。先進的機器設備可為病人眼底照相，如果有糖尿眼病、黃斑病、水腫等疾病立刻顯現診斷結果。

華埠服務中心執行長伍競群表示，診所接受大部分醫療保險，提供優惠項目。（記者邵敏／...
華埠服務中心執行長伍競群表示，診所接受大部分醫療保險，提供優惠項目。（記者邵敏／攝影）

為幫助低收入患者，這家診所特別提供價廉物美的眼鏡。吳嘉驥指出，與一般診所的普通眼鏡不同，這些眼鏡質量上乘，免費提供給持白卡的病人。此外，店內有Prada、Burberry、Coach等精品品牌鏡框供選擇，價格普遍低於市場價格，持白卡且符合度數範圍者，更享有配鏡優惠。 

華埠服務中心執行長伍競群（Peter Ng）、阿市議員黃幼平、副市長Ross J. Maza、阿市發展服務總監（Director of Development Services）Andrew Ho、華埠服務中心董事會主席吳紹榮、董事會成員Gloria Tang、鄺之才、Lawrence Tam、營運長鄭嘉皓、財務長Yeryca Ramos等貴賓出席。

華埠服務中心眼科驗光診所2月16日在阿市舉辦開幕儀式。（記者邵敏／攝影）
華埠服務中心眼科驗光診所2月16日在阿市舉辦開幕儀式。（記者邵敏／攝影）

低收入 華埠 白卡

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