兔年爆竹賽跑 華埠2/18登場

洛杉磯華埠爆竹賽跑自行車賽。（主辦單位檔案照）

美國規模最大和歷史最久的春節爆竹跑（Firecracker），將於本周末2月18和19兩日在洛杉磯華埠 舉辦，比賽項目包括跑步、健行、騎自行車和遛狗等活動，慶祝農曆兔年的到來。

第45屆洛杉磯華埠爆竹賽跑由洛杉磯華埠爆竹賽跑委員會(LACFRC)主辦，開幕式上有舞獅表演和傳統的10萬支鞭炮點燃齊鳴。爆竹賽跑完成後，現場博覽會包括供應商和展位以及新的粉筆藝術節(Chalk Art Festival)和波霸花園（Boba Garden）。從現在到2月19日，虛擬參與者可以通過下載並激活RaceJoy應用程序來參與活動。

第 45 屆洛杉磯華埠爆竹賽跑節目行程：2 月18日(周六)：40英里自行車騎行，上午8時起跑；20 英里自行車騎行；上午8時20分起跑；一英里遛狗健行；上午9時起跑。2月19日(周日)：5公里長跑／健行，長跑上午8起跑 / 健行上午 8時20分起跑；10公里長跑／健行；上午8時40分起跑。一公里兒童賽跑上午9時開跑。