我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

洛市新公屋 優先提供長者、老兵

洛杉磯訊
市長貝斯(持剪刀者)參加開幕剪綵十分開心。（abc7截圖）
市長貝斯(持剪刀者)參加開幕剪綵十分開心。（abc7截圖）

位於洛杉磯市聖塔蒙尼卡大道(Santa Monica Boulevard)新的支持性住宅於2月15日開幕，該建築優先為老年人和退伍軍人提供住所。一位60歲民眾更興奮表示，沒想到自己能過上好日子。

根據國家數據，2018年至2021年間，65歲及以上的無家可歸者增加了91%，洛杉磯地區更增加了59%。大多數老年人靠微薄的收入和退休金過活，但高通膨和高房價迫使他們流落街頭。洛杉磯市長貝斯表示，任何人都很容易在這樣惡劣的環境中喪生，因此新建築的開放也意味著老年人可以過上舒適的生活。

這棟住宅包括50個單元，其中25個將提供給退伍軍人，並且設有電腦室、健身房和城市美景。此外，新建築距離洛市西區退伍軍人協助中心不到一英里的距離，居民可以同時在心理輔導和住宿方面得到支持。

一位即將搬進新公寓樓的60歲老人沃德因吸毒成癮而流落街頭，現在受惠於新政策的影響下，打扮乾淨整潔，住進臨時住所裡。沃德說，不敢相信這座新大樓將成為自己新的居所，過去他一直渴望過上美好生活，而從未想過有一天會被毒癮所困擾。

貝斯巡視公寓單位時，稱讚公寓樓周圍的社區，並表示，為了確保流浪漢都有居所，他們已定時派遣人員前去營地呼籲街頭上約4萬民眾搬遷。

洛市流落街頭的有許多為中老年人。（abc7截圖）
洛市流落街頭的有許多為中老年人。（abc7截圖）

洛杉磯 退休金 健身

上一則

離開才更有可能買房 加州總人口減

下一則

好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）

延伸閱讀

離開才更有可能買房 加州總人口減

離開才更有可能買房 加州總人口減
洛市一棟50個單元公屋落成 優先提供老人和老兵

洛市一棟50個單元公屋落成 優先提供老人和老兵
珍妮佛洛佩茲出售貝萊爾豪宅 預計上賺1500萬

珍妮佛洛佩茲出售貝萊爾豪宅 預計上賺1500萬
噪聲導致鄰里糾紛 洛市一居民被槍殺

噪聲導致鄰里糾紛 洛市一居民被槍殺
重型座車SUV、皮卡 議員擬徵收重量費

重型座車SUV、皮卡 議員擬徵收重量費
洛市一晚兩命案 死者皆女性

洛市一晚兩命案 死者皆女性

熱門新聞

南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

2023-02-13 14:08
吳彥祖在洛杉磯購置的房產位於布倫伍德區，成交價為415萬美元。（MLS.com)

吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天

2023-02-13 18:04
Daiso以其物美價廉的商品而聞名。（記者趙健/攝影）

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

2023-02-15 15:54
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

2023-02-09 20:19
不同族裔的民眾聚集案發現場，共同悼念逝者。（記者趙健╱攝影）

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

2023-02-16 12:17
創紀錄的勁球彩券頭獎得主14日確認。（ABC）

官宣 勁球彩券20.4億元頭獎得主是他

2023-02-14 15:30

超人氣

更多 >
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相