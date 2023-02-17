電子報稅 首度可「直接存款」退稅

1040X表格退稅款接收方式新增了「直接存款」，納稅人收款速度加快了。（Pixabay）

國稅 局（IRS）近日宣布最新改進措施，以電子方式提交1040X表格（個人所得稅修正稅表）的納稅人，將首次可以選擇「直接存款」（direct deposit）方式領取退稅 款，而非只有傳統紙質支票 一種接收方式。

此前，所有提交1040X表格的納稅人只能通過紙質支票的接收退稅，這無疑增加了納稅人的收款時間；而現在，任何以電子方式提交1040X表格的納稅人都可以選擇經轉帳「直接存款」，納稅人只需輸入銀行或其他金融機構的收款賬號信息即可。

納稅人每年提交的1040X表格約300萬份；國稅局 於2020年首次開始接受電子版的1040X表格，但直到現在才提供經轉帳「直接存款」這一選項。國稅局在其新聞稿中指出，提交1040X表格的納稅人，現在可以享受與提交原始1040表格同等的速度和安全保障。另外，如果納稅人是通過報稅軟件提交原始稅表，且報稅軟件可提供相關服務的話，納稅人便可以電子方式提交1040X表格。

聯邦國稅局代理局長Doug O'Donnell在新聞稿中表示，這一重要更新措施將縮短退稅時間，並減少提交修正稅表的不便。國稅局鼓勵納稅人盡可能選擇「直接存款」，除了可以更快地接收退稅款，也不必擔心紙質支票丟失或被盜的問題。