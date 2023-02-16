Daiso超市召回大批零食 可全額退款
日本連鎖超市Daiso以物美價廉的商品聞名，多年來深受華人喜愛。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)近日發布一系列通知，要求Daiso加州公司召回40餘種未列明致敏物成分的零食。目前Daiso已發佈公告，提醒消費者退回這些商品。
FDA去年10月至今年2月發佈一系列針對Daiso所售零食的召回通知及安全警報，這些零食的包裝上沒有清楚地列明所有可能引起過敏的成分，所涉及商品種類高達40餘種。FDA指出，這些未列明致敏物的零食在加州、華盛頓州、內華達州、德州、紐約州和新澤西州等地的Daiso超市出售。
FDA提醒消費者，如果對牛奶、杏仁、腰果、花生、大豆、小麥、椰子和貝類過敏或嚴重敏感的人食用這些零食產品，可能會出現嚴重或危及生命的過敏反應。
目前，這些產品已暫停銷售，尚未收到食用這些零食後有過敏反應的消費者投訴。
此外，凡是購買被召回零食清單的消費者，可以將商品退回至任何一家Daiso以獲得全額退款。若有疑問的消費者，可以通過[email protected]或撥打免費電話833-888-1610與Daiso取得聯繫。
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