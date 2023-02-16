我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

金山日落區爆炸1死1傷 原是家庭毒品「作坊」

Daiso超市召回大批零食 可全額退款

記者趙健／洛杉磯市報導
Daiso以其物美價廉的商品而聞名。（記者趙健／攝影）
Daiso以其物美價廉的商品而聞名。（記者趙健／攝影）

日本連鎖超市Daiso以物美價廉的商品聞名，多年來深受華人喜愛。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)近日發布一系列通知，要求Daiso加州公司召回40餘種未列明致敏物成分的零食。目前Daiso已發佈公告，提醒消費者退回這些商品。

FDA去年10月至今年2月發佈一系列針對Daiso所售零食的召回通知及安全警報，這些零食的包裝上沒有清楚地列明所有可能引起過敏的成分，所涉及商品種類高達40餘種。FDA指出，這些未列明致敏物的零食在加州、華盛頓州、內華達州、德州、紐約州和新澤西州等地的Daiso超市出售。

FDA提醒消費者，如果對牛奶、杏仁、腰果、花生、大豆、小麥、椰子和貝類過敏或嚴重敏感的人食用這些零食產品，可能會出現嚴重或危及生命的過敏反應。

目前，這些產品已暫停銷售，尚未收到食用這些零食後有過敏反應的消費者投訴。

此外，凡是購買被召回零食清單的消費者，可以將商品退回至任何一家Daiso以獲得全額退款。若有疑問的消費者，可以通過[email protected]或撥打免費電話833-888-1610與Daiso取得聯繫。

Daiso急召回大批零食。（記者趙健製表）
Daiso急召回大批零食。（記者趙健製表）
Daiso急召回大批零食。（記者趙健製表）
Daiso急召回大批零食。（記者趙健製表）

過敏 FDA 加州

上一則

韓流明星GOT7段宜恩 亞市母校拍宣傳照

下一則

金屬氣球易致停電 加州2031年禁售

延伸閱讀

世界晚報／俄州火車脫軌洩毒氣 拖十日才坦承是為何

世界晚報／俄州火車脫軌洩毒氣 拖十日才坦承是為何
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食
從恐龍化石到航空母艦…來去博物館住一晚

從恐龍化石到航空母艦…來去博物館住一晚
89歲國會最高齡 范士丹不參選加州聯邦參議員 民主黨多人爭遺缺

89歲國會最高齡 范士丹不參選加州聯邦參議員 民主黨多人爭遺缺
勁球20.4億得主 彩券局僅釋姓名

勁球20.4億得主 彩券局僅釋姓名
保育山獅禁獵殺 撞死公路卻多

保育山獅禁獵殺 撞死公路卻多

熱門新聞

南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

2023-02-13 14:08
吳彥祖在洛杉磯購置的房產位於布倫伍德區，成交價為415萬美元。（MLS.com)

吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天

2023-02-13 18:04
Daiso以其物美價廉的商品而聞名。（記者趙健/攝影）

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

2023-02-15 15:54
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

2023-02-09 20:19
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

2023-02-08 11:55
於七年前踏上單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，如今來到美國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

2023-02-07 22:04

超人氣

更多 >
誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食