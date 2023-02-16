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金山日落區爆炸1死1傷 原是家庭毒品「作坊」

金屬氣球易致停電 加州2031年禁售

編譯胡立宗／綜合報導
導致斷電的金屬氣球。（圖：南加愛迪生電力公司提供）
導致斷電的金屬氣球。（圖：南加愛迪生電力公司提供）

情人節剛過，不少人過節時都會送上一顆愛心型的金屬氣球（metallic balloon），因為它們的材料方便塑型，愛心或動物都可以。但是加州的新法規定，2028年開始減少金屬氣球銷售，2031年視同違法物品，原因為何？因為它們看起來可愛，但是易於導電，一旦糾纏上供電電纜就會引發斷電，甚至可能爆炸，另外還可能誤傷動物，因此州長紐森2022年9月就已簽署新法。

南加愛迪生電力公司（Southern California Edison）為例，他們2022年合計因為金屬氣球導致了802起停電，與97起電纜爆炸事故，尤其以情人節前後最為頻繁。去年的2月14日，聖伯納汀諾縣的芳塔那（Fontana）就因為氣球導致1500戶整夜無電可用。

南加愛迪生指出，金屬氣球相關的事故量逐年減少，部分原因是氦氣越來越貴，另一部分則是加州部分縣市已經明令要求用完後一定要將氣球洩氣，或是採用比空氣重的氣體灌氣。KTLA電視台說，當然，真的喜歡金屬氣球薄膜千變萬化的人，還是有其他選擇，例如某些廠商就已經開發出部不會導電的材質。

造型可愛的金屬氣球是情人節禮物之一，但金屬氣球觸及供電纜會導致停電。（本報資料照...
造型可愛的金屬氣球是情人節禮物之一，但金屬氣球觸及供電纜會導致停電。（本報資料照片）

氣球 加州 南加

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