金屬氣球易致停電 加州2031年禁售

導致斷電的金屬氣球。（圖：南加愛迪生電力公司提供）

情人節剛過，不少人過節時都會送上一顆愛心型的金屬氣球 （metallic balloon），因為它們的材料方便塑型，愛心或動物都可以。但是加州 的新法規定，2028年開始減少金屬氣球銷售，2031年視同違法物品，原因為何？因為它們看起來可愛，但是易於導電，一旦糾纏上供電電纜就會引發斷電，甚至可能爆炸，另外還可能誤傷動物，因此州長紐森2022年9月就已簽署新法。

以南加 愛迪生電力公司（Southern California Edison）為例，他們2022年合計因為金屬氣球導致了802起停電，與97起電纜爆炸事故，尤其以情人節前後最為頻繁。去年的2月14日，聖伯納汀諾縣的芳塔那（Fontana）就因為氣球導致1500戶整夜無電可用。