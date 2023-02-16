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拉古那伍茲華人捐款 助圖書館擴建

拉古那伍茲市訊

拉古那伍茲市2月14日在市府的議事廳為擴建完工的圖書館舉辦茶會，除了表揚贊助圖書館擴建「 Legacy and Diamond 」的捐款人之外， 並邀請橙縣公立圖書館總館長進行簡報。

橙縣公立圖書館總館長Julie Quillman及拉古那伍茲分館經理Jolene Finn分別報告圖書館的過去歷史，服務項目以及將來的規畫。橙縣公立圖書館（OCPL）成立於1921 年，現在已經成為加州第三大圖書館，比較特殊的服務有「 郵寄借閱圖書」， 這項免費服務是專門提供給那些行動不便的人，以郵寄的方式將書或CD送到家。「 橙縣故事」是收集、記錄本地歷史及文件的項目。由於橙縣有豐富的多元文化．因此圖書館和本地有關單位合作，將橙縣近百年以來的各族裔文化背景、人文、歷史及地理等寫成故事和大家分享。橙縣公立圖書館除了擁有30多個分館的館藏之外，還和周邊的其他圖書館以及大學的圖書館相互交流、交換書籍，使讀者有更多選擇。

此次的拉古那伍茲分館的擴建工程，雖然政府有些補貼，但經費仍然不夠，於是圖書館成立了一個募款委員會，由佟秉亞擔任召集人，前市議員陶宏鼎也加入，得到華人熱烈的響應，因此在茶會當中見到許多華人的面孔，他們認為捐款給圖書館是值得的，因為圖書館提供了我們一個安靜安全又舒適的空間，讓我們借書、閱讀、查詢資料，還舉辦各種活動，堪稱是心靈的寶庫。

圖書館 橙縣 華人

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