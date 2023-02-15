我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

台灣會館228紀念展25日至29日舉行 有中英文導覽

記者張庭瑜／羅斯密市報導
台灣會館主辦活動成員及協辦來賓一同合影，並重申二二八的重要性。（記者張庭瑜/攝影）
台灣會館主辦活動成員及協辦來賓一同合影，並重申二二八的重要性。（記者張庭瑜/攝影）

台灣會館2月14日（周二）宣布舉行二二八事件76周年活動，並以「保存歷史，延續傳承」為題，並宣布即日起將開始一系列相關活動，如徵片、徵文、音樂會、講座等，也是疫情停擺後首度恢復實體活動。

總召楊婉柔講解二二八活動的意義及新生代需要了解。（記者張庭瑜/攝影）
總召楊婉柔講解二二八活動的意義及新生代需要了解。（記者張庭瑜/攝影）

活動總召楊婉柔表示，雖然台灣會館每年都會舉辦228紀念活動，但實際上，二二八事件的紀念並不是發生後立刻就可以公開紀念。在白色恐怖時代二二八事件是完全禁忌的議題，甚至連提都不能提。許多台灣家庭在每年2月份就會被關起來，在家裡偷偷地掉淚，因為他們不能公開紀念、埋葬或懷念自己已逝的親人。因此，對台灣來說，每年都必須好好且慎重地舉辦二二八紀念活動。

台灣會館執行長林榮松醫師指出，政府過去錯誤的政策讓新生代對二二八真相一知半解。（...
台灣會館執行長林榮松醫師指出，政府過去錯誤的政策讓新生代對二二八真相一知半解。（記者張庭瑜/攝影）

台灣會館本次舉辦主辦活動的目的，希望讓台美人第二代和第三代通過了解台灣的歷史來自我認同。因為只有當了解自己的文化和歷史的之後，才能更好地了解自己的定位，在這個社會上是什麼樣的人。會館也希望他們能夠通過了解歷史，如果政府和人民對立時，人民應該團結起來，不讓悲慘的歷史重演。2018年時台灣會館從台灣本土運來一批二二八歷史的相關文物展品，今年再度開放紀念展覽。 2月25日會館有專門的中英文導覽，開放給民眾來參觀紀念。

董事長陳柏宇表示，洛杉磯二二八紀念活動即將於2月25日至29日陸續舉行，旨在追思、了解、認識及避免過去的慘痛歷史，並希望讓移民第一代至第三代能有機會認識當初的一些歷史背景，反思並學習避免政府做出殘酷的事情。而活動的重點在於自我意識與思維，並透過一系列的活動讓大家有機會進一步了解紀念實踐的重要性。

二二八事件 疫情 洛杉磯

上一則

情人節買花多男性 網紅餐廳旺

下一則

綠健飲 幫助強化免疫力

延伸閱讀

本土社團拒蔣萬安 決定自辦228活動

本土社團拒蔣萬安 決定自辦228活動
遭拒合辦228 蔣萬安：傾聽面對 還原歷史真相促和解

遭拒合辦228 蔣萬安：傾聽面對 還原歷史真相促和解
蔣市長展誠意 能卸歷史包袱？

蔣市長展誠意 能卸歷史包袱？
「已與二二八事件家屬會面」 蔣萬安：這是我關切的議題

「已與二二八事件家屬會面」 蔣萬安：這是我關切的議題
華裔舞協賴泱璇掌舵 重啟活動

華裔舞協賴泱璇掌舵 重啟活動
台灣滅火器樂團 南加快閃

台灣滅火器樂團 南加快閃

熱門新聞

南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

2023-02-13 14:08
於七年前踏上單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，如今來到美國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

2023-02-07 22:04
吳彥祖在洛杉磯購置的房產位於布倫伍德區，成交價為415萬美元。（MLS.com)

吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天

2023-02-13 18:04
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

2023-02-09 20:19
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

2023-02-08 11:55
ChatGPT機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。 (Unsplash/Jonathan Kemper)

瘋ChatGPT 華人：離不開它 有人恐失業

2023-02-10 02:20

超人氣

更多 >
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善
一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處
砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真
布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙