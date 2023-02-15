台灣會館228紀念展25日至29日舉行 有中英文導覽

台灣會館主辦活動成員及協辦來賓一同合影，並重申二二八的重要性。（記者張庭瑜/攝影）

台灣會館2月14日（周二）宣布舉行二二八事件 76周年活動，並以「保存歷史，延續傳承」為題，並宣布即日起將開始一系列相關活動，如徵片、徵文、音樂會、講座等，也是疫情 停擺後首度恢復實體活動。

總召楊婉柔講解二二八活動的意義及新生代需要了解。（記者張庭瑜/攝影）

活動總召楊婉柔表示，雖然台灣會館每年都會舉辦228紀念活動，但實際上，二二八事件的紀念並不是發生後立刻就可以公開紀念。在白色恐怖時代二二八事件是完全禁忌的議題，甚至連提都不能提。許多台灣家庭在每年2月份就會被關起來，在家裡偷偷地掉淚，因為他們不能公開紀念、埋葬或懷念自己已逝的親人。因此，對台灣來說，每年都必須好好且慎重地舉辦二二八紀念活動。

台灣會館執行長林榮松醫師指出，政府過去錯誤的政策讓新生代對二二八真相一知半解。（記者張庭瑜/攝影）

台灣會館本次舉辦主辦活動的目的，希望讓台美人第二代和第三代通過了解台灣的歷史來自我認同。因為只有當了解自己的文化和歷史的之後，才能更好地了解自己的定位，在這個社會上是什麼樣的人。會館也希望他們能夠通過了解歷史，如果政府和人民對立時，人民應該團結起來，不讓悲慘的歷史重演。2018年時台灣會館從台灣本土運來一批二二八歷史的相關文物展品，今年再度開放紀念展覽。 2月25日會館有專門的中英文導覽，開放給民眾來參觀紀念。

董事長陳柏宇表示，洛杉磯 二二八紀念活動即將於2月25日至29日陸續舉行，旨在追思、了解、認識及避免過去的慘痛歷史，並希望讓移民第一代至第三代能有機會認識當初的一些歷史背景，反思並學習避免政府做出殘酷的事情。而活動的重點在於自我意識與思維，並透過一系列的活動讓大家有機會進一步了解紀念實踐的重要性。