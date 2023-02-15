赴台送星雲 南加信眾讚嘆

萬人送別星雲大師，現場秩序井然。（張國興提供）

南加信眾和親屬遠赴台灣送別星雲大師 ，感受到現場上萬信眾哀切之情，同時也大讚現場秩序井然，離場時人手一份素炒麵，細心周到。台灣佛光山日前為星雲法師 舉行圓寂讚頌典禮，現場約3萬信眾合十送別，其中不乏從南加遠邊趕來的法師、信眾和親屬，參與靈龕巡山的人群視頻拍足三分鐘都拍不完。

（影音來源：記者張宏）

星雲大師的外甥，律師劉龍珠專程去台灣送舅舅最後一程。（劉龍珠提供）

星雲大師的外甥，律師劉龍珠專程去台灣送舅舅最後一程。他說，他和來自世界各地25名法眷一起參與送別儀式，當他坐在車內拍攝路兩側送別信眾時非常感動，他記錄每一個為星雲大師送別人的面孔，拍了足足三分多鐘才把這些人拍全。現場莊重肅穆，舅舅沒有留下任何個人的東西，他作為大師的家屬未來會更加注意自己的言行，努力奉行人間佛教，說好話，做好事，存好心，這是對師父最好的懷念。

在西來寺擔任40年義工的張國興也為送大師最後一程，特地延遲回洛杉磯。他說，送別儀式前一晚他作為海外代表入住佛光山的寮房，這裡的寮房只能住110人。他第一次住在廟裡，感覺非常平和。房間很小，只有兩張床，沒有電視和電話，床是木板床，上面只有一個薄墊子。床單枕套都是白色，上面也沒有任何字樣，有趣的是退房時要自行拆下被套枕頭套、毛巾拿到外面集中清洗。

排隊入場的信徒。（劉龍珠提供）

張國興說，南加大 概去了10多人，西來寺的滿燈法師等人飛到台灣時已是當地時間12日深夜，他們就一直念經到天明，徹夜守靈。在13日送別儀式當天，他早上七時多就開始排隊準備入場，信徒規定穿著黑色長褲、白色上衣和佛光會的背心。大家臉上都是克制的悲傷，很多人不停抽泣掉淚。靈堂的簡樸也令人吃驚，不像外界一些告別式那般花團錦簇，只是師傅的照片和案台兩束花，沒有香案也不點香。

他說，大師往生，一周內要接待全球信徒，人數高達近10萬人，佛光會要照顧每個人衣食住行，期間各種行動規畫簡直是不可能的任務，但是場面秩序井然，可見佛光管理會系統很強。13日數萬人退場時，每人還發了一份素炒麵便當。便當裡只有炒麵沒有其他，但是吃起來特別香。感慨自己這40年因一餐飯入門，一路相信最簡單的佛教因果，如今和大師告別，滿滿的感恩和感謝。