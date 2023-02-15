桃李杯首位滿分選手李恆達 在美推廣中國舞30年

當年在舞台上風采翩然會「飛」的「梁山伯」，雖然兩鬢斑白依然風采不減當年。（李恆達提供）

桃李杯史上首個滿分選手、中國首批國際一級演員，舞蹈家李恆達在美國推廣中國舞30年。他也曾在美國主流舞團跳舞，但他最終發現中國舞才是最愛，30年桃李滿天下，培養了數千名華裔舞者。

當年在舞台上風采翩然會「飛」的「梁山伯」。（李恆達提供）

李恆達12歲進入瀋陽音樂學院舞蹈學校學習舞蹈，1984年畢業於北京 舞蹈學院。畢業後第一年他就在第一屆桃李杯舞蹈比賽中，憑中國古典舞「新婚別」一舉奪魁，成為史上首個滿分選手。1987年被評為中國首批國家一級演員，本來在中國前途似錦的李恆達，卻選擇出國看看外面的世界。他說，當時想法很簡單，雖然在中國有更好的條件，但是作為舞者，藝術生命有限，不想荒廢舞蹈事業，想去國外學習更多的西方藝術，豐富自己的藝術創作。

李恆達作為總導演的古典舞劇「梁山伯與祝英台」在中國國家大劇院演出，獲得各界好評。（李恆達提供）

李恆達一邊在主流芭蕾舞團工作，一邊是在大學攻讀舞蹈系的研究生。閒暇時他難忘中國舞，就開始免費教華人 小孩跳中國舞。李恆達說，30年前的美國華人很少，他當時想籌辦一個華人晚會，為了籌款在當地的中國城走了六個小時。中國的老師同事聽說這件事都為他惋惜，但是他卻不後悔，相反感受到在美國推廣中國舞的責任感。

舞蹈家李恆達在美國推廣中國舞30年，桃李滿天下。（李恆達提供）

他說，不同於芭蕾，中國舞有其獨特美感，背後還蘊藏著中國的傳統文化和歷史。他教的學生從幾十人到幾百人，後來乾脆成立舞蹈學校，專門教中國舞蹈。北京舞蹈學院還在這裡設置了第一個教育 基地，現在學校有400名學生，很多學成的孩子上大學後也在學校成立中國舞俱樂部，代代傳承，中國舞才能更有生命力。

李恆達（右）12歲進入瀋陽音樂學院舞蹈學校學習舞蹈，1984年畢業於北京舞蹈學院。（李恆達提供）

李恆達不僅從事舞蹈教育，也指導創作不少節目。他曾經和中國國家雜技團合作，在美國演出第一部中國雜技劇，還和央視春晚導演趙安在拉斯維加斯策畫創作駐場秀「熊貓」，他作為總導演的古典舞劇「梁山伯與祝英台」在中國國家大劇院演出，獲得各界好評。

李恆達深受學生們的喜愛。（李恆達提供）

如今30年過去，當年在舞台上風采翩然會「飛」的「梁山伯」，雖然兩鬢斑白依然風采不減當年，指導學生時，舞姿依然輕盈。2011年李恆達獲得州傑出藝術家獎，他說，在美30年普及中國舞教育，雖然失去很多機會，但是卻讓中國舞蹈逐漸得到主流認可。國僑辦還在他這裡掛牌成立華星藝術團，壯大當地華人藝術團體的力量，他希望繼續在美弘揚中國舞之美。