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南加本周低溫有雨 風暴強勁

洛杉磯訊

來自北方的新一波冷空氣周一開始進入南加州，將造成南加州地區氣溫驟降，風力增強，部分地區本周將多日降雨。

根據國家氣象預報，南加州大部分地區多日來的溫暖晴朗天氣，在周一晚些時候結束。周二開始，南加州大部分地區將又一場冬季風暴，不過本次風暴帶來的大風影響力可能比降雨更大，在部分地區預期造成一定破壞，一些地區可能會有小雨，山區可能會降雪。

周一，南加州大多數地區的最高溫度在華氏60度以下，與一周前的情況形成鮮明對比。上周南加州最高氣溫達到75度，一些地區甚至80度，處處花開，包括沙漠地區已經開始山花爛漫。氣象預報表示，周二晚上到周三早上將會非常寒冷。聖蓋博谷大部分地區本周氣溫在33至62度之間，周二和周三夜間最低溫度在33至37度之間。

根據天氣預報，周二部分地區將會出現降雨，但只有0.1英寸左右。降雪和積雪地區將下降到海拔2000尺左右，部分山區的最高風速可達每小時80里，山谷和海岸的最高風速可達每小時60英里。聖蓋博谷地區的部分城市本周六和周日以及下周一也預計出現降雨。

洛杉磯縣周一發出降溫和夜間接近或低於32度的低溫警報的地區包括：聖塔克瑞塔谷，本周二至周五；威爾遜山周一至周五；聖蓋博谷底周二至周四；波莫納周二至周四；伍德蘭山周二至周四；博班克周三至周四；洛杉磯市中心周三；馬里埔周四。

加州 南加 聖蓋博

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