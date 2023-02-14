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「超級盃」是一抹美國本色

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超級盃」（Super Bowl），美式足球聯盟NFL冠軍賽，是美國最受期待和關注一個全國性的節日。每年，超過一億的觀眾在電視前坐守轉播，而能在現場觀看實況的球迷更是非富即貴——今年最便宜的票價在二手市場上已接近一萬美元。

對一場球賽的狂熱，成了外人眼裡美國文化的未解之謎之一 。拋開對美式足球的熱愛，美國人這份日益見漲的「超級盃情懷」來自何處？

首先比賽本身就很精彩。美式足球聯盟是全球觀看和關注度最高的運動聯賽之一，而「超級盃」是它的冠軍賽。參與這場決賽的是聯盟中最好的兩支球隊，他們經過了整個賽季的努力爭取到登場的權利。 「超級盃」一年只有一場，球隊沒有第二次機會證明自己的實力，兩支球隊在當晚只能你死我活。

第二是堪稱奢華的開場和中場表演。到今天，「超級盃」的表演早已經由一場體育賽事的開幕式，變成了一場精心製作的大秀，聚集音樂和娛樂界的頂流明星。中場表演更是早已成為一年中最受關注的活動之一，愈炒愈高的天價門票與此自然也脫不開關係。對於明星大咖們來說，參演中場表演也是對自己實力和熱度的證明，演出也都使出渾身解數，不會錯過這個機會。

「超級盃」還是愛國主義情懷的一次釋放。 1968年，在時任聯賽主席的二戰退役軍人Pete Rozelle的組織下，「超級盃」現場首次有軍用飛機飛過，驚艷全場。一年後，「超級盃」的中場表演主題是「感謝美國」。此後，美式足球聯盟將這場年度盛事宣傳為一個具有美國特色的活動；它逐漸從一場對體育比賽的慶祝，演變成一場國家慶典。

隨著時間的推移，這場盛會也慢慢促成了一種新的社區意識和傳統——「不是節日，卻與節日無異」。這場比賽通常在2月的第一個星期天舉行，朋友和家人聚在一起觀看比賽，享受食物、飲料和彼此的陪伴，更像是一個短暫的「假期」。人們對這場比賽的期待，和期待感恩節聖誕節沒有區別。

美國的市場從不願放過任何一個機會，「超級盃」的商業價值同樣巨大，媒體和廣告商的追捧是這場賽事炒作的重要推手。這場比賽一直以來都是電視和廣告行業一年中最大的活動——「超級盃」上一個30秒的廣告費用可高達六、七百萬美元。媒體鋪天蓋地的關注和漫天吸睛的廣告盛宴，在賽場的山呼海嘯中又創造了一種新的文化熱潮和興奮。

「超級盃」不僅僅是一場足球比賽，它更是現代美國文化的拼圖，是頭盔下的荷爾蒙，是坐席上的熱量和卡路里，是電視機和酒吧裡的歡聚和快樂。是不斷升高的消費主義、腎上腺素、蕾哈娜、碧昂絲、堅毅與榮耀的結合。

「超級盃」的賽場上一直都有一抹美國本色。

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