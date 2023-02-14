夜闖餐館打砸 糟蹋的比搶走的多

嫌犯動作熟練，迅速用錘子砸壞前門闖入。（KTLA5）

南加 入室盜竊近來愈發猖獗，洛杉磯縣西柯汶那市（West Covina） 日前發生系列盜竊案。監控視頻顯示，一群竊賊多人闖入餐廳打砸搶，統一穿黑色衣物分工合作，現場糟塌的財物比搶走的還多。

（影音來源：被盜商家／記者邵敏後製）

當地警方正在調查2月12日（周日）發生在西柯汶那市購物中心的一系列盜竊案。其中一起案件被監控探頭拍攝下來，業主叫苦不迭，並認為這群盜賊分散行動，同時襲擊附近的商家。

監控視頻顯示，12日凌晨4時30分左右，一夥竊賊約六人從商家門前經過，他們統一穿黑色連帽衫、戴口罩 ，通過玻璃窗張望。後來幾名竊賊選中 Grand Avenue 120 街區的 Temple Bar Urban Eats 餐廳，他們迅速用錘子砸壞前門闖入，並洗劫每一個房間。畫面中，可以看到竊賊先到收銀台搜刮錢財，再用腳猛踹室內房門。

竊賊先到收銀台搜刮錢財。（KTLA5）

店主表示，雖然當天被盜物品不多，但破壞損失慘重，不得不在超級碗比賽那天收拾爛攤子，店內損失的財物遠超過被偷走的。餐廳共同業主Ron Beilke 表示，餐廳就是自己的家，他們在這裡的時間比在家裡還多。猖狂竊賊闖入店內造成嚴重破壞，對於業主的打擊嚴重。 Beilke同時指出， 這次入室盜竊有計劃性，並經過周密策劃。