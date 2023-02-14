橙縣華人商會 劉莉莎率團隊就任

駐洛杉磯經文辦事處處長紀欽耀及橙僑中心主任蕭蓓如，與橙縣華人商會理事歡唱華語歌「朋友」。（記者蕭迪玉／攝影）

橙縣華人 商會及橙縣華人商會基金會12日舉行2023年會長、理事就職典禮及晚宴，聯邦國會議員劉雲平(Ted Lieu)、趙美心(Judy Chu) 、金映玉(Young Kim)、加州 州眾議員Cottie Pietre-Norris、橙縣縣政委員Don Wagner、爾灣市長Ferrah Khan等民選官員均到場祝賀，並與出席的350位中外來賓熱絡交誼。

橙縣華人商會會長劉莉莎與全體理事在退休法官John Nguyen見證下，以英語宣誓就職，正式展開2023年度的職務。

劉莉莎致詞說，橙縣華人商會創會至今34年，會員約300人，作為一個商會，我們的宗旨是幫助會員創造最大商機。橙縣華人商會多年來致力與主流社會團體交流、合作，提高華商的影響力，並獲得各級政府的肯定，今後將秉持「一個人走得快，一群人才能走得遠」的信念，通力合作，為華人社區帶來更多福祉。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀及橙僑中心主任蕭蓓如應邀出席，並轉達徐佳青委員長頒贈給新任會長劉莉莎賀狀及卸任會長吳正中感謝狀。紀欽耀指出，橙縣華人商會基金會自1995年起設立獎學金，每年提供20萬美元，作為40位表現卓越的華裔子弟大學四年的獎學金，這種優良的公益傳統，對社會具有深遠的正面影響，值得表彰與提倡。

繼任華人商會基金會會長的童志敏說，今年橙縣華人商會獎學金已開始接受應屆高中畢業生申請，截止日期是3月15日，並訂於6月17日舉行獎學金頒獎晚會，歡迎南加州家境清寒學生踴躍申請。

橙縣華人商會2023年副會長為鄭亞蘭、許弘昌，執行秘書錢曉蘭、財務簡婉伊、副執行秘書伊紅。華人商會基金會會長童志敏、副會長林瑪麗、執行秘書陳婉玲、財務Anthony Chen。