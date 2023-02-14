我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等加州福利

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

橙縣華人商會 劉莉莎率團隊就任

爾灣市訊
駐洛杉磯經文辦事處處長紀欽耀及橙僑中心主任蕭蓓如，與橙縣華人商會理事歡唱華語歌「朋友」。（記者蕭迪玉／攝影）
駐洛杉磯經文辦事處處長紀欽耀及橙僑中心主任蕭蓓如，與橙縣華人商會理事歡唱華語歌「朋友」。（記者蕭迪玉／攝影）

橙縣華人商會及橙縣華人商會基金會12日舉行2023年會長、理事就職典禮及晚宴，聯邦國會議員劉雲平(Ted Lieu)、趙美心(Judy Chu) 、金映玉(Young Kim)、加州州眾議員Cottie Pietre-Norris、橙縣縣政委員Don Wagner、爾灣市長Ferrah Khan等民選官員均到場祝賀，並與出席的350位中外來賓熱絡交誼。

橙縣華人商會會長劉莉莎與全體理事在退休法官John Nguyen見證下，以英語宣誓就職，正式展開2023年度的職務。

劉莉莎致詞說，橙縣華人商會創會至今34年，會員約300人，作為一個商會，我們的宗旨是幫助會員創造最大商機。橙縣華人商會多年來致力與主流社會團體交流、合作，提高華商的影響力，並獲得各級政府的肯定，今後將秉持「一個人走得快，一群人才能走得遠」的信念，通力合作，為華人社區帶來更多福祉。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀及橙僑中心主任蕭蓓如應邀出席，並轉達徐佳青委員長頒贈給新任會長劉莉莎賀狀及卸任會長吳正中感謝狀。紀欽耀指出，橙縣華人商會基金會自1995年起設立獎學金，每年提供20萬美元，作為40位表現卓越的華裔子弟大學四年的獎學金，這種優良的公益傳統，對社會具有深遠的正面影響，值得表彰與提倡。

繼任華人商會基金會會長的童志敏說，今年橙縣華人商會獎學金已開始接受應屆高中畢業生申請，截止日期是3月15日，並訂於6月17日舉行獎學金頒獎晚會，歡迎南加州家境清寒學生踴躍申請。

橙縣華人商會2023年副會長為鄭亞蘭、許弘昌，執行秘書錢曉蘭、財務簡婉伊、副執行秘書伊紅。華人商會基金會會長童志敏、副會長林瑪麗、執行秘書陳婉玲、財務Anthony Chen。

晚會由張淑華、鄢志寬、林雯汐、Sky Patterson(白龍)主持，黃海蒂以「2023年經濟展望及財務規畫」專題演講，並邀請李振濤、伍映美、 陳柏均、王廣成、王晶等人演出。

聯邦國會議員劉雲平出席橙縣華人商會年會，並頒贈表揚狀（圖左起）：胡安瀅、劉莉莎、...
聯邦國會議員劉雲平出席橙縣華人商會年會，並頒贈表揚狀（圖左起）：胡安瀅、劉莉莎、劉雲平、童志敏及吳正中。（記者蕭迪玉／攝影）

華人 橙縣 加州

上一則

洛藝術博物館獲贈區塊鏈收藏品

下一則

好萊塢環球影城「超級任天堂世界」 親子遊嘗鮮好去處

延伸閱讀

橙縣男魯莽駕駛 釀大車禍5青少女重傷

橙縣男魯莽駕駛 釀大車禍5青少女重傷
南加跨縣警匪追逐 4嫌3度奪過路車

南加跨縣警匪追逐 4嫌3度奪過路車
紀欽耀處長訪橙縣 僑界設宴迎新

紀欽耀處長訪橙縣 僑界設宴迎新
橙縣和聖地牙哥僑界歡宴紀欽耀處長履新

橙縣和聖地牙哥僑界歡宴紀欽耀處長履新
灣區台商會新春年會 馬漢主講

灣區台商會新春年會 馬漢主講
芝台美商會迎兔年 聚焦促進經貿交流

芝台美商會迎兔年 聚焦促進經貿交流

熱門新聞

為買螃蟹，很多華人在超市排長隊等候。（記者邵敏／攝影）

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

2023-02-05 20:06
於七年前踏上單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，如今來到美國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

2023-02-07 22:04
南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

2023-02-13 14:08
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

2023-02-09 20:19
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

2023-02-08 11:55
ChatGPT機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。 (Unsplash/Jonathan Kemper)

瘋ChatGPT 華人：離不開它 有人恐失業

2023-02-10 02:20

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗