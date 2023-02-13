星巴克積點2月13日起改版「大貶值」華人失望

(資料來源：星巴克官網／製表張庭瑜)

通貨膨脹的影響不僅提高許多日常生活用品的價格，如雞蛋、蔬菜等。而近期作為美國最常見、也頗受歡迎的咖啡 店星巴克 也即將改變政策，宣布「星禮程」（Starbucks® Rewards）制度大改版。

星巴克星禮程將於 2 月 13 日（周一）正式改版累積點制度，將原定150 點就能免費兌換飲品的點數拉高至200。 50點就可兌換的麵包點心升高至100點。平均要消費至少30杯飲品才有可能兌換一杯免費飲料。

據悉，自通脹飆升以來，許多民眾開始註冊會員希望可以兌換免費飲品、點心等， 讓星巴克在 2023 年第一季度，星巴克會員人數成長至3040萬。而對於制度的改變，星巴克則表示，未來將不會改變會員賺取獎勵的方式，使用已註冊的星巴克卡時，每美元同樣獲得兩點積分，使用其他支付方式時，也同樣可以每美元可換得一點積分。以往的雙星日、遊戲和個性化優惠等互動遊戲也將繼續。

對此，華人 民眾則抱持負面評價。林小姐表示，自己在星巴克購物超過10年了，包括每個地區的特色紀念杯，對於這次改變制度很失望。而梁先生表示，星星制度的更改讓點數不再有價值，考慮不再去消費。

星巴克首席營銷官布魯爾（Brady Brewer）表示，更新後的獎勵系統將大幅改善折扣效率及特點飲品的銷售率。一些原需較高點數的飲品也變得更加便宜。如冰美式原需150 點，制度改變後只需 100 點。