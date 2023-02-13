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路怒司機攔網約車 疑亮槍被撞死

記者邵敏／洛杉磯即時報導
2月11日下午，兩名司機因路怒衝突導致一名司機被撞死。（ABC7）
2月11日下午，兩名司機因路怒衝突導致一名司機被撞死。（ABC7）

洛杉磯縣惠提爾市（Whittier）日前發生一起路怒事件，一名司機下車擋住優步（Uber）網約車，並敲打汽車引擎蓋，引發對方直接開車相撞，導致下車的路怒司機當場死亡。據稱，受害司機曾持槍威脅對方。

這起事件發生在11日（周六）下午3時10分，案發地點位於惠提爾卡倫大道（Cullen Avenue）和Parise大道的交匯處。惠提爾警局在聲明中稱，警方接到報警後立即趕到現場，發現一名男子死在街頭，嫌疑人是撞死男子的優步司機，來自芳塔那（Fontana）的Jeffrey Flores，今年29 歲。

警方稱，這兩名司機在沿著蟒蛇街（Anaconda Street）附近的科利馬路（Colima Road）向北行駛時發生路怒衝突。 ABC報導指出，遇害男追逐優步司機Flores幾個街區，當他們到達十字路口時，男子下車用槍指著對方，並開始敲打汽車的引擎蓋，擋住去路。就在這時悲劇發生，Flores開車直接撞向持槍男子，導致後者當場死亡。調查員表示，Flores因為擔心生命安全而開車撞人。

但「城市新聞社」（City News Service）的報導指出，惠提爾警局警官Sam Reed表示，受害司機下車對峙時並沒有攜帶武器，結果被嫌疑人的車輛撞倒，警方在受害人車內發現一把手槍。

嫌犯Flores已被逮捕，警方稱，他留在現場主動報警撥打911，並配合警方調查。這一事件目前仍在調查之中，尚不清楚優步司機Flores將會面臨何種指控，死者的身分尚未公佈。

汽車 洛杉磯 網約車

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