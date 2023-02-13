我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節噱頭 永生玫瑰1束近140元 買不買

陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光 網譏「吳亦凡2.0」

小狗高速路突跳車 奇蹟無恙

記者陳懿/綜合報導
小狗蘇菲跳車後，距離後方卡車很近。（Ryan Cramer IG）
小狗蘇菲跳車後，距離後方卡車很近。（Ryan Cramer IG）

101號高速公路日前出現令人心驚膽顫的畫面，一隻六個月大的小狗突然從行駛的車內跳下，幸好後面的汽車即時剎車，讓小狗奇蹟般的生還。

（影音來源：Ryan Cramer╱記者陳懿後製）

1月27日下午，克姆（Ryan Cramer）接放學的孩子回家，在101號公路上行駛時，他們放下車窗透風。途經洛縣Woodland Hills附近時，寄養在他們家的小狗蘇菲（Sophie）突然從車窗縫隙跳出，重重摔在路面，還翻滾好幾圈。

據小主人描述，他聽到蘇菲的慘叫聲，回頭就看到蘇菲躺在車外的道路上，眼看就要被卡車撞到。

還好後方的卡車司機急忙踩下煞車， 讓蘇菲有時間可以躲過輪胎碾壓，其餘的車輛也立刻停下，避免嚴重交通事故發生，而這驚險的一幕，被克姆車上的行車記錄器全部記錄。

克姆隨後將汽車停在路邊，帶兩個孩子一同下車查看，並在高速公路的空地找到奇蹟生還的蘇菲，連忙帶它到動物醫院檢查。幸運的是，蘇菲只有髖部骨折、些許擦傷及受到驚嚇。兩週後，蘇菲完全康復，已可以重新走路。

經歷這次事件後，克姆一家決定領養蘇菲，並且他們也將蘇菲跳出窗外的影片上傳到網路上，希望能提醒其他狗主人，不要在高速路上開窗，犯同樣的錯誤。

六個月大的蘇菲是可姆家寄養的小狗，事件過後一家人決定收養蘇菲，給她一個永遠的家。...
六個月大的蘇菲是可姆家寄養的小狗，事件過後一家人決定收養蘇菲，給她一個永遠的家。（圖片來源：KTLA新聞截圖）

汽車 洛縣

上一則

浪漫情人節 加州13餐廳優選

下一則

電信詐騙 須防華裔長者上當

延伸閱讀

小狗高速路突然跳車 翻滾進車陣 奇蹟生還

小狗高速路突然跳車 翻滾進車陣 奇蹟生還
土耳其強震147小時過後 10歲小女孩奇蹟式獲救

土耳其強震147小時過後 10歲小女孩奇蹟式獲救
土耳其16歲足球小將被埋119小時後奇蹟獲救 還穿著球衣

土耳其16歲足球小將被埋119小時後奇蹟獲救 還穿著球衣
土耳其震災搜救頻現奇蹟 1家5口被困129小時全數生還

土耳其震災搜救頻現奇蹟 1家5口被困129小時全數生還
土耳其強震救援奇蹟 一家五口被埋129小時生還

土耳其強震救援奇蹟 一家五口被埋129小時生還
土耳其少年受困94小時喝尿求生 10歲女童也奇蹟獲救

土耳其少年受困94小時喝尿求生 10歲女童也奇蹟獲救

熱門新聞

為買螃蟹，很多華人在超市排長隊等候。（記者邵敏／攝影）

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

2023-02-05 20:06
於七年前踏上單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，如今來到美國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

2023-02-07 22:04
華人新冠檢測後收到一張千元賬單，自付額三百多。（記者邵敏／攝影）

洛縣華人新冠檢測收千元帳單 「一直以為還免費」

2023-02-05 19:17
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

2023-02-09 20:19
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

2023-02-08 11:55
亞馬遜財報不佳，華人員工表示自己的股票縮水1/3。（Getty Images）

亞馬遜華人員工慘 股票跌憂被裁丟H1-B身分

2023-02-06 02:20

超人氣

更多 >
買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲
華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標
美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落
休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌
緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因