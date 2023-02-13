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個資碼被盜 國稅局教你怎麼辦

記者趙健／洛杉磯市報導
國稅局絕對不會做的事。（數據來源：國稅局；記者趙健／製表）
國稅局絕對不會做的事。（數據來源：國稅局；記者趙健／製表）

近年來與稅務相關的身分盜竊案屢見不鮮，不少華人深受其害。在少數族裔媒體服務組織（Ethnic Media Services）10日舉辦的稅務講座上，國稅局官員分享當納稅人的「個人識別碼」(IP PIN)被盜後的正確處理方法。

國稅局納稅人協助及教育總監Susan Simon提醒，為防止在線帳戶被不法分子盜用，納稅人應通過設置「個人識別碼」來提升帳戶安全。 「個人識別碼」是國稅局分配給納稅人的六位數編碼，以防止納稅人的社會安全號碼或納稅人識別號被盜用，避免欺詐性稅務申報發生。

Simon表示，在「個人識別碼」被盜後，納稅人應去當地稅務協助中心（Tax Assistance Centers）尋求幫助，那裡的工作人員可以為身分信息被盜的納稅人提供幫助，如查看是誰盜用「個人識別碼」，以及盜竊身分的不法分子在稅務系統中進行哪些操作。另外，當「個人識別碼」被盜後，納稅人只能通過紙質報稅，因為國稅局的電腦系統無法鑒別納稅人的身分是否被盜用。

Simon還補充道，在訪問稅務協助中心之前，受害的納稅人需要攜帶近期的報稅文件，以及至少兩種可以進行身分驗證的證件，特別是社會安全卡（SSN）。這樣國稅局的工作人員才可以通過內部系統，撤回由身分盜竊者提交的報稅記錄。

疫情期間的稅務詐騙非常普遍，比較常見的手段是通過電子郵件、網絡釣魚和惡意軟件，盜取納稅人的身分信息，並通過假冒慈善機構、威脅性電話、盜取退稅款等方式詐騙，其中針對非英語人士的詐騙活動尤為猖獗。

以下是國稅局列舉的一些納稅人需要警惕的可疑情況：

• 收到國稅局來信詢問一份未申報的納稅表；

• 在報稅時，系統顯示因社會安全號重複而無法在線提交納稅申報表；

• 收到未申請的稅務記錄郵件；

• 在未進行任何操作時，卻收到國稅局通知名下創建線上帳戶；

• 收到國稅局通知線上帳戶被訪問或禁用；

• 在未報稅的年份，收到國稅局關於稅金欠款、退稅抵銷或是追討的通知；

• 記錄顯示有來自陌生雇主的工資或其他收入；

• 在納稅人未進行任何操作的情況下被分配僱主身分識別號碼（Employer Identification Number）。

另外，納稅人需要特別注意的是，國稅局不會通過電子郵件、短信或社交媒體主動與納稅人聯繫並索取個人或財務信息。

國稅局 報稅 詐騙

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