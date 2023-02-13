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洛杉磯「林肯日」復辦 名流聚集致敬意

洛杉磯訊
洛杉磯林肯日再度復辦，不少喜愛林肯的民眾十分期待。（unsplash截圖）
洛杉磯林肯日再度復辦，不少喜愛林肯的民眾十分期待。（unsplash截圖）

因新冠疫情一度停擺的前總統林肯（Abraham Lincoln）誕辰紀念日活動，12日（周日）復辦，多位演員、社會名流在西木區（Westwood）的洛杉磯國家公墓（LANC）朗誦林肯的蓋蒂斯堡演說（Gettysburg Address），向林肯表示敬意。

洛杉磯林肯誕辰紀念日活動從1993年開始舉辦，希望貧困學生效仿前總統林肯的精神，努力學習、擺脫貧困，並吸引更多人潮，了解這座1889年開放公墓的背後故事。

開創活動的是已故電視照明技術員羅素（Duke Russell），他當時發現洛杉磯沒有任何林肯誕辰紀念日活動，便與「洛杉磯時報」專欄作家史密斯（Jack Smith）相約好萊塢露天劇場，通過朗誦蓋蒂斯堡演說來紀念林肯。此後吸引許多民眾參與，活動因此得以延續。

熟知羅素的友人佩羅 (Gigi Perreau) 表示，羅素非常喜歡前總統林肯的思想，欽佩他所達成的非凡成就。前總統曾帶領國家度過許多黑暗時刻，是歷史上最鼓舞人心的角色之一。更是展示可以藉由閱讀、自學來擺脫貧困的最佳案例。

活動期間，包括演員赫斯頓（Charlton Heston）、霍爾布魯克（Hal Holbrook）、魯尼（Mickey Rooney）、約克（Michael York）和多布森（Kevin Dobson）、喜劇演員艾倫（Steve Allen）、作家布拉德伯里（Ray Bradbury）和洛杉磯市前市長里奧丹（ Richard Riordan）等都曾出席活動，並朗誦蓋蒂斯堡演說。

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