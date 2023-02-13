海外青年文化大使迎春會 分享活動成果

海外青年文化大使協會橙縣分會(FASCA-OC)舉辦兔年迎春，一同祈願國泰民安。（記者蕭迪玉/攝影）

海外青年文化大使協會橙縣 分會(FASCA-OC)11日在橙僑中心舉辦兔年迎春會，並交流寒假期間的活動成果。

活動開場播放僑務委員會2023年新春賀歲影片，諮詢導師張珮鑾和廖美惠，運用返台進修研習班的團隊行動力教案，以台語版童謠「快樂台灣年」音樂搭配撲克牌接龍，帶動團員用團康遊戲暖場。

橙橋中心主任蕭蓓如介紹僑委會的兔年紙燈籠及寶島勝景海洋月曆，並贈送學員總統府兔年「一元復始」福袋，與學員分享兔年趣味雙語吉祥話。團員林宇安 (Ryan Lin) 分享與團員吳智寬(Nash Wu) 寒假訪台參觀台南奇美博物館 的趣事和心得。

副會長于德翔(Daniel Yu)報告一月參加非政府組織PPSEAWA主辦「台灣開放政府線上國際研討會」(Open Government International Virtual Forum)的重點及心得。此研討會透過直播連接全球，與會專家學者包括台灣人工智慧學校及城市秘書長、智庫驅動公司執行長、愛沙尼亞(Estonia)數位轉型顧問及印尼法律援助機構等，參與台灣數位部長唐鳳以全英語主持的線上研討會。針對「如何回應獨立報告機制（IRM）審查報告」、「如何促進性別共榮對話」進行專題探討，期許讓更多人知道台灣首次 IRM (Independent Reporting Mechanism)報告內容，並分享推動性別及數位轉型經驗。

寶島綜藝團副團長林凱文(Kevin Lin)以精彩旅行照，簡報赴佛羅里達州 的旅行趣聞。助理導師高郁翔透過線上號召學員，響應馳援土耳其行動網頁集資或捐款賑災，讓世界看見「Taiwan is Helping」台灣良善的力量。諮詢導師張珮鑾分享台灣具環保意識的電子發票體驗, 也準備兔年台式文創風紅包袋及開運小紅包送給所有學員。諮詢導師何佳琪展示以毛筆書寫風調雨順的紅燈籠，一同祈願兔年國泰民安。