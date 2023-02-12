土強震傷亡慘 中華會館籌款賑災
土耳其當地時間2月6日凌晨4時17分發生芮氏規模7.8強震，震央位於土耳其南部與敘利亞接壤地區，死亡人數已超過2萬，災情嚴重極需社會各界之關懷及援助。羅省中華會館本著人饑己饑、人溺己溺之心，決定帶領洛杉磯全僑舉辦籌款賑災活動，幫助土耳其人民度過難關。為此，中華會館10日召開記者會，主席李金生，副主席司徒展環，監事長胡卓球和幾位顧問，以及洛杉磯僑界急難救助協會、北美洲台灣商會聯合總會、南加州中國大專院校聯合校友會、台灣大學校友總會等社團都派代表出席。
李主席表示，目前中華會館已經籌集到部分善款，將捐贈給聯合國兒童基金會（United Nations International Children's Emergency Fund）分配給有需要的災民。李主席呼籲僑界和各個社團積極捐款，共度難關。其他中華會館成員也紛紛表示，在災難面前，一方有難八方支援，同時這也是對南加州的一個重要警告，加州歷史上發生過好幾次大地震，當下民眾也要提高危機意識，從各方面進行防範，在災害來臨時將損失降到最低。
洛杉磯僑界急難救助協會代表表示，無論災難發生在哪個地方，大家都感同身受，僑委會在全世界的基地都有設立急難救助協會，當時就看到了土耳其救助協會會長所發出的信息。感到欣慰的是，台灣救援隊早已抵達災區援救，並且匯集物資支援土耳其。同時感謝中華會館喚起洛杉磯僑界的愛心和危機意識，因為洛杉磯也處於地震頻發地區，希望在幫助他們的同時，也可以自省需要注意哪些事項。
南加州中國大專院校聯合校友會代表說，受到中華會館的激勵，會積極響應本次賑災活動，商討如何共同支援土耳其。北美洲台灣商會聯合總會代表也表示，中華會館作為僑界老大，有這樣帶頭獻愛心的舉動，非常感動也非常感謝，世界和北美洲台灣商會聯合總會在災難發生後第一時間就有發動關懷和支援行動，希望大家一同獻出愛心，一同祈禱。
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