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內陸商家頻遭盜 華商連店都沒法開

記者邵敏／庫卡蒙加牧場報導
竊賊動作熟練，三分鐘內偷走一個用螺栓固定在地板上的保險箱。（KTLA5）
竊賊動作熟練，三分鐘內偷走一個用螺栓固定在地板上的保險箱。（KTLA5）

南加內陸庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）日前發生系列盜竊案件，至少四家小企業被破門而入，其中包括華人商家。監控視頻顯示，猖狂盜賊作案手法熟練，短短兩三分鐘就得手。

當局正在調查庫卡蒙加牧場的多起盜竊案，頻繁失竊讓小企業主們苦不堪言。華人業主丁曉佳（Xiao Jia Ding，音譯）2月7日（周二）早上，發現自己的Koio茶舖遭受破壞。據悉，兩名嫌疑人砸壞前門鎖，並偷走店內昂貴的廚房用具。丁曉佳指出，茶舖開業不久，被偷的東西都是全新的，包括一台專業的製糖機器，廚具失竊導致茶舖當天無法正常營業。

另外一戶商家Gandolfo's New York 熟食店同樣被侵入。監控錄像顯示，2月8日（周三）凌晨3時45分左右，竊賊闖入前門直奔後台辦公室。在短短三分鐘內，他們偷走一個用螺栓固定在地板上的保險箱，裡面裝著員工小費。店主 Kevin Mendez 和 Maria Gutierrez 指出，除了現金被盜，因為破壞造成的損失約 1萬元。 Gutierre感慨自己太倒霉，保險箱裡存放著約兩周的存款。

聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警局探員正在調查這些盜竊案，目前發現至少有四起，警方現在還不能確定這些案件是否相關，但認為有這種可能性。被盜的商家還包括維多利亞花園 （Victoria Gardens）購物中心的 Kabuki 日本餐廳，另一家名為David's Gifts and Tobacco的商家同樣遭遇入室盜竊。

David's Gifts and Tobacco的警報在凌晨4時左右響起，短短兩分鐘內，三名小偷破窗而入搶走商品，之後迅速離開。Cheryl Brown在這家店已工作17年，他說自己大部分的時間都在店裡度過，盜賊入室行竊讓他感覺受到威脅。 Brown說無法確定嫌犯用什麼工具砸碎窗戶，但得手後他們直接往後面逃跑。

店主Mendez表示，案發地區是一個安全的社區，大家緊密聯繫，小企業主們辛勤勞動為社區提供服務，但現在卻遭受不幸的入侵，財物損失。到目前為止，警方已對每一家企業調查，收集監控錄像並採集指紋，但尚未確定任何嫌疑人或逮捕任何人。

華人業主的茶舖開業不久就遭遇入室盜竊。（KTLA5）
華人業主的茶舖開業不久就遭遇入室盜竊。（KTLA5）
南加內陸發生系列盜竊案件，至少四家小企業被破門而入。（KTLA5）
南加內陸發生系列盜竊案件，至少四家小企業被破門而入。（KTLA5）

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