黃瓊紀念先夫William Kraft 舉辦專場音樂會

黃瓊和先生William Kraft的家中記錄了兩人在各個時期的音樂和生活印記。（黃瓊提供）

南加州華裔作曲家黃瓊為她的先生、美國已故知名作曲家、指揮家、以及打擊樂演奏家威廉克拉夫特（William Kraft）舉辦的作品專場音樂會，11日晚在洛杉磯Thayer Hall音樂廳盛大登場，這也是繼洛杉磯加大 和迪士尼音樂廳之後，黃瓊和南加州的音樂人在過去一年中舉辦的第三場William Kraft作品專場演奏會，為這位享譽全球的作曲家、指揮家逝世一周年畫上圓滿句號。

黃瓊表示，本月12日是先生逝世一周年紀念日。11日的音樂會是受Hear Now Music Festival之邀，音樂會演奏先生的七部室內樂作品，由洛杉磯最棒的室內現代音樂團體Brightwork、洛杉磯愛樂團成員、洛杉磯加大和南加大 的教授聯合演出。當晚的音樂廳座無虛席。

黃瓊和先生William Kraft的家中記錄了兩人在各個時期的音樂和生活印記。（黃瓊提供） William Kraft2022年過世後一年來，世界各地的學生和音樂友人仍不斷發來卡片，表達對他的感謝與懷念。（黃瓊提供）

克拉夫特於1955年進入洛杉磯愛樂樂團，成為打擊樂聲部成員，其後17年擔任洛杉磯愛樂樂團定音鼓首席。從1981年到1985年，克拉夫特還擔任洛杉磯愛樂樂團駐團作曲家，同時還負責洛杉磯愛樂樂團新音樂小組指揮。

離開愛樂交響樂 團後，克拉夫特進入洛杉磯加大任教，遇到了來自中國上海的博士生黃瓊。回憶當年，黃瓊說，當時克拉夫特只是作為客席教授被聘用一年，但緣分就是如此奇妙，讓他們相識相知並結為夫妻。婚後，他們定居艾塔迪納的一處清靜社區。

黃瓊和先生克拉夫特（William Kraft）。（黃瓊提供）

黃瓊說，從事教育後，先生的大部分時間仍然致力於寫作，美國交響樂團以及以色列、韓國、中國、澳大利亞、俄羅斯和歐洲的很多樂團，都委託他創作打擊樂器作品。2005年，麥可．提爾森．湯瑪斯和舊金山交響樂團委約並首演了比爾的《第二定音鼓協奏曲》，成為各地定音鼓手的保留曲目。

而黃瓊自己在事業上也與先生比翼齊飛。早年在中國農場勞動鍛鍊累積豐厚的實踐經驗，為其日後的創作奠定了堅實基礎。她在洛杉磯加大攻讀博士學位期間多次獲得大獎，其中兩次獲得聲譽極高的Phi Beta Kappa獎學金，1991年獲音樂博士學位並成為當年爾灣加大音樂副教授職位唯一候選人。她的室内樂作品《嫦娥的傳說》於1994年榮獲第七屆馬琳慕琳國際作曲比賽一等獎。作為一個作曲家，黄瓊得到洛杉磯愛樂交響樂團、太平洋交響樂團、匹兹堡新音樂團、新英格蘭音樂學院打擊樂團、德國波恩貝多芬音樂學院等等約稿和作品演奏。

她表示，音樂是先生的生命，就算是在先生98歲生命的最後幾天，洛杉磯都在演奏他的音樂。在他生命的最後幾個小時裡，她為他播放了他最喜歡的一段愛德華.甘乃迪.艾靈頓的爵士樂曲《乘A列車》。