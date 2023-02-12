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洛杉磯華文作協年會 疫別3年重聚

記者張宏╱洛杉磯報導
美國洛杉磯華文作家協會2023新春年會11日在蒙特利公園市（Monterey Park）舉辦，來賓和會員大合影。（記者張宏／攝影）
美國洛杉磯華文作家協會2023新春年會11日在蒙特利公園市（Monterey Park）舉辦，來賓和會員大合影。（記者張宏／攝影）

美國洛杉磯華文作家協會2023新春年會11日在蒙特利公園市（Monterey Park）舉辦，近百名會員在疫情下離別三年後重聚一堂，出席第15屆理監事會就職典禮，會長黃宗之期待新一屆團隊能帶領大家更上層樓。

黃宗之表示，這是疫情來首次線下聚會，標誌協會各項工作有了一個新的開始。協會很多活動在海內外獲得反響，如協會出版的三十年文集，展示協會舉足輕重的實力。多個文學專刊也在海外華文界引起關注。在推動海外華文文學的發展上，協會不遺餘力做出貢獻。

他說，協會在現有基礎上，利用原有資源，協同歐亞、澳洲、北美等地華文團體，共同創辦和主編海外華文文學專版，每周定期出版。目前共出版60多期，有效展示各地華文創作成果。此舉有助推動各地區華文文學均衡發展，促進海外華文文學共同進步。

年會上新一屆理監事會全體成員集體亮相，並在黃宗之帶領下宣誓。新一屆監事會會長葉周表示，新的團隊會繼續促進世界華文的推廣，共同進步，帶領協會上一個新台階。

從左至右依次是新一屆監事會會長葉周、會長黃宗之和理事北奧。（記者張宏／攝影）
從左至右依次是新一屆監事會會長葉周、會長黃宗之和理事北奧。（記者張宏／攝影）

中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺、領事柴贇，著名作家及「傷痕文學」的領軍人物盧新華，僑領鹿強等人受邀參加本次活動。王太鈺表示，他和大家既熟悉又陌生，熟悉是因為以前見面都是在網上，如今終於到了線下。疫情阻隔大家的腳步，但沒有讓大家放下手中的筆。他希望作家們今後在海外創作出更多的文學作品，展示華文文學的實力，把華文文學推向全世界。

年會上，作家們奉獻各自才華，帶來精彩文藝節目。年會不僅標誌著疫情趨於緩和，同時也標誌著今後美國洛杉磯華文作家協會線下活動也將逐漸正常。

疫情 洛杉磯 蒙特利公園市

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