洛城新語／ChatGPT帶來的工業4.0挑戰

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ChatGPT 聊天機器人全球爆紅，包括谷歌、微軟及阿里巴巴等在內的科技業巨擘紛紛跟進，也要開發其人工智能 （AI）產品。隨著AI技術的日漸成熟，「工業4.0」時代勢必讓部分工作不復存在；200多年前英國 工業革命時，工人為生存搗毀機器一幕，有可能重演。

高度智能化的ChatGPT可以像人類般交談，還能完成諸如寫作、回答問題及撰寫程式等較為複雜的操作。賓州大學華頓商學院的實測表明，ChatGPT聰明到足以通過美國大學商業及法律考試。拜登總統7日晚發表國情咨文，美聯社試用ChatGPT也撰寫一份，兩篇文章比對過後，發現ChatGPT的確能夠生成頗有分量的內容。ChatGPT功能之強大，已經讓部分職業感到緊迫感；中國媒體人胡錫進就被網友調侃要失業。

雖然以目前人工智能的程度，想取代部分工作的勞工，仍不太現實。不過，隨著科技業巨擘輪番上陣，大量資本投入之下，AI技術應該會日新月異。200多年前機器取代工人的一幕，有可能很快上演。

對於人工智能導致失業的擔憂，一直存在。華裔楊安澤(Andrew Yang)2020年競逐民主黨總統提名時，使用的政治綱領「全民基本收入」（Universal Basic Income，UBI），就是為防止科技進步，可能導致的社會問題。畢竟與傳統的自然資源開採不同，「工業4.0」的核心資源是「數據」；有了足夠大的數據，才能讓算法完善。數據採集自每一個人而非自然，其所產生的效益，卻落入少數人的私囊，許多提供「數據」的人，並沒有從中獲益。而大數據推動的科技進步，又會造成更多人失業。因此UBI認為，從新技術中獲得巨額利潤的大機構，理應將一部分利潤用於支持失業者的基本生活。

UBI曾被詬病是極左政客又一次「養懶人」的嘗試，但從歷史看，其主張不無道理。200多年前的第一次工業革命，隨著機器投入生產，在工作效率得到提升的同時，讓許多熟練工人失業。因為資本家只需支付低廉薪資，聘用不熟練的工人操作機器，就可以媲美甚至超越從前的生產力。

1779年，英國萊斯特（Leicester）附近的紡紗工人盧德（Luddite）摧毀兩台紡紗機，在他的帶頭下，一場反機器的盧德運動在英國遍地開花。因失業而憤怒的工人們大肆搗毀機器，最終引來政府的血腥鎮壓。

「工業4.0」時代的工人與機器矛盾，可能不會像200年前那麼激烈，但工業革命帶來的陣痛期在所難免。只希望政府能早做打算，讓「社會達爾文主義」所講的優勝劣汰，不要對底層民眾太過殘忍。