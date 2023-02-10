大愛永存 吳黎耀華緬懷星雲大師

1987年訪西來寺合影，（左起）黎梅華、、吳黎耀華、星雲大師、西來寺住持。（吳黎耀華提供）

星雲大師 圓寂後，海內外名人紛紛發言悼念。其中，洛杉磯社區大學首位亞裔教委、六任美國總統顧問吳黎耀華（Julia Wu）7日向本報表示，她與大師有數十年淵源和深厚友誼，大師是她一生最景仰的宗教領袖，雖然自己是天主教徒，但大師是一位普世的宗教家，他以寬廣胸懐聯合各宗教派系，造福全人類，令她印象深刻。

吳黎耀華回憶，星雲大師來洛杉磯興建西來寺初年，就有機緣相識，協助他聯繫美國主流社會。當時她是雷根（Ronald Reagan）總統任命的教育 顧問，並以自己多年政界和教育界人脈關係，爭取到加州州長杜美景（Governor Deukmejian）等人支持建廟，並在西來寺落成開幕典禮上，她代表雷根總統頒贈賀狀，州長和參議員均派代表出席祝賀，她也代邀教育界主流人士觀禮。

身為民選教育官員，吳黎耀華指出，星雲大師也是富有理想的教育家，每到一處就興建學校，創辦了西來大學以及澳洲 五所大學即是明證。由於大師的推薦，她曾擔任西來大學教育講座主講人之一，還兩度應邀到澳洲雪梨的佛光會南天寺、加拿大多倫多的佛光會寺院主持教育講座，這些活動充分代表星雲大師對教育的重視。

新世紀以來，大師因健康狀況多半居住台灣，加上新冠疫情持續數年，她和大師幾乎沒有聯繫，唯有從世界日報的人間佛報版得知大師的近況。

吳黎耀華最後表示，自己含淚讀完星雲大師的臨終祈願文，深為感動。大師臨終遺願將他的血肉還歸天地，滋潤世人。他的離去只是短暫告别，希望有乘願再來的機緣。