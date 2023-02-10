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瓦斯漲 南加愛迪生電費擬調高4.4%

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加今年夏季居民或收到高額電費帳單。(SCE)
南加今年夏季居民或收到高額電費帳單。(SCE)

據KTLA電視台報導，南加愛迪生電力公司（SCE）最近表示，近期高漲的瓦斯費用導致電力公司運營支出增多，正在考慮將電費率增加4.4%，並於6月1日生效。此舉可使該公司額外獲得大約5億9560萬元收入。不過提高電費率仍需要加州公共設施委員會批准，因為會給南加居民帶來高額電費帳單。

在7日舉行的一次討論瓦斯費飆升問題特別會議上，SCE能源採購和管理副總裁沃爾施（William Walsh）對公用設施委員會表示，瓦斯價格飆升對SCE運營成本帶來很大影響。他說「市場波動太大！」並表示，SCE的供應商包括12家瓦斯電廠和其它與瓦斯供應相關的資源。他還表示，如果瓦斯價格「自我修正」（self-correct），該公司可以靈活降低費率。

2022年12月下旬因冬季風暴，在全美許多地方帶來大雪和嚴寒。據聯邦能源信息管理署報告，因供應問題導致瓦斯供應突然減少，尤其美西地區家庭取暖費用急劇增多。加州居民發現1月瓦斯費用較比上年同期增加了二至三倍。加州公用設施委員會日前指示公共設施管理公司，將氣候減免額度（Climate Credits）立即用於瓦斯帳單，而不是等到通常4月才會實施。

加州最大瓦斯公用設施公司南加瓦斯公司（SoCalGas）曾表示，因瓦斯批發價格下跌，居民在2月的瓦斯費帳單會大幅降低。

加州 南加 風暴

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