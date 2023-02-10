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8人古箏連彈 洛杉磯華人迎春音樂會吸睛

記者張宏╱洛杉磯報導
八個學生古箏連彈。（記者張宏／攝影）
八個學生古箏連彈。（記者張宏／攝影）

洛杉磯一家華人綜合性音樂基地日前舉辦「Nice兔Meet You」新春音樂會，為現場百餘名觀眾展示華人在音樂錄製、燈光製作和將中國古典樂器和現代樂器結合的新技術。

活動現場絢麗的燈光音樂秀和八個學生合奏中西合璧的古箏表演等節目，讓台下的觀眾看得津津有味。該音樂基地負責人Leon Liang表示，這次新年音樂會展示他們一年的教學和技術成果，現場邀請在他們這裡錄音過的唱將參與，還有多名被柏克萊音樂學院錄取的學生現場表演。同時他們也積極和嘗試探索中西樂器的融合，將中國古箏進行現代科技的改造，成為29弦現代箏，讓其可像鋼琴一樣彈奏，這也是該類型樂器首次在南加亮相。另外還有16弦的玲瓏箏 ，讓南加的民眾感受中西樂器的新技術。

這個洛杉磯地區少有的大規模綜合性音樂基地，五年來不僅與美國很多專業音樂機構和院校緊密合作，且從基礎的音樂培訓逐步進入到更高層級的製作，包括音樂&視頻製作、音樂學院預科、舞台燈光音響設計等，展示華人在音樂技術領域的能力。

邁克傑克遜的音樂指導Kevin Dorsey也參與音樂會現場，作為資深音樂人，Kevin對29弦現代箏表現出濃厚興趣，並直言建議加州音樂學院作可為領頭先行者開發新科系，讓中國民樂器和現代音樂有更進一步的融合。

合唱團表演。（記者張宏／攝影）
合唱團表演。（記者張宏／攝影）

華人 南加 洛杉磯

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