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租金漲10%想搬 洛房東須付安置費

記者趙健╱洛杉磯市報導
洛杉磯市議會通過新規，如果房東將租金調漲10%或更多後，則房東須向因此搬家的租客支付三倍於「合理市價租金」的安置費，外加1411元的搬家費用。（本報檔案照）
洛杉磯市議會通過新規，如果房東將租金調漲10%或更多後，則房東須向因此搬家的租客支付三倍於「合理市價租金」的安置費，外加1411元的搬家費用。（本報檔案照）

洛杉磯市議會7日通過租客保護新規，如果房東租金調漲10%或更多後，則房東須向無力承受被迫搬出的租客支付安置費。這是洛杉磯市繼COVID-19驅逐禁令結束後推出的新一輪租客保護措施的最後一部分內容，預計於3月中旬生效。

根據該條例，如果房東將租金調漲10%以上，或是高於通膨的5%以上，則房東必須向搬出的租客支付安置費。安置費用分為兩部分，第一部分數額為由住房和都市發展部（HUD）公佈的「合理市價租金」（fair market rent）三倍的搬遷援助費，另一部分是1411元的定額搬家費用。例如，2023年住房和都市發展部公佈的洛杉磯地區一間臥室公寓的「合理市價租金」為1747元，如果房客因房東調漲租金超過規定比例而選擇搬家，則房東需要支付給租客5241元的安置費外加1411的搬家費用，共計6652元。

本月起，洛市新推行的租客保護措施中的大部分法規已經生效。 新的「正當理由驅逐條例」（Just Cause for Eviction Ordinance，JCEO）正在和現行的「租金穩定條例」（Rent Stabilization Ordinance ，RSO)發揮雙重作用。李荻律師事務所的律師楊力表示，以往的RSO將1978年作為一個分水嶺，通常建於1978年後的新房，不會受到租金限制的，另外獨棟住宅（single family home）也不會受到RSO的限制。然而，新的JCEO覆蓋了更多房屋。

楊力指出，房東現在必須提供「正當理由」才能驅趕租客，這裡的「正當理由」必須是法律規定的可選理由，如欠租、租客嚴重違約、損壞房屋、嚴重干擾鄰居、從事非法活動等。像賣房、租約到期、與租客有矛盾等則不屬於正當理由。

還需注意的是，以往租客欠租，房東可以立刻發出欠租驅趕通知，但JCEO中規定只有租客欠租大於住房和都市發展部規定的市價月租時，房東才可以發出驅趕通知。例如，2023年聯邦住房和都市發展部對洛杉磯地區一間臥室的公寓市價租金為1747元，只有當租客欠租總金額超過1747元時，房東才有權驅趕。

另外，新規還要求房東不可以因為房客未履行房東單方面修改的逐月（month-to-month）租約而驅趕租客。驅逐通知必須以書面形式，通知的格式及副本抄送部門等也有新的要求。

租客 房東 租金

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