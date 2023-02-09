罌粟花盛開 市長:千萬別來

沃克峽谷盛開野生的罌粟花，每年都有成千上萬的遊客湧入。為避免人比花多擾亂生態（KTLA5）

南加 內陸河濱縣（Riverside County）艾辛諾湖市（Lake Elsinore），每年這個季節都會有成千上萬的遊客湧入，因為沃克峽谷(Walker Canyon)到處盛開野生的罌粟花。為避免人比花多擾亂生態，當地政府今年將景點設為禁區，遊客前去可能會面臨傳訊、甚至被捕入獄。

由於南加地區今年降雨充沛，人們對生機勃勃的花季更是充滿期待。沃克峽谷每年都有成千上萬的遊客前往，見證漫天遍野的罌粟花開，2019 年，這個熱門景點迎來狂熱的遊客，數以萬計的人湧入峽谷拍攝金色田野。當局表示，擁擠的人群讓景點變得像主題公園一樣，遊客踐踏鮮花，擾亂野生動物，給當地居民帶來一場噩夢。

為維護公共土地和野生動物的安全，艾辛諾湖市長Natasha Johnson日前宣布，沃克峽谷將對所有遊客關閉。市長指出，公共和私人土地上的小徑已關閉，峽谷內及周邊的停車場也已關閉，Lake Street通往峽谷的通道全部關閉。

Johnson市長與加州 公路巡警隊、河濱縣警局以及其他市縣機構官員於７日一起出席會議，當局表示，關閉目的是防止四年前的混亂局面再次發生。 Johnson指出，當時大量遊客湧入導致嚴重的交通混亂，當地居民無法出入 I-15 高速公路，兩個小時無法到達超市，有些人甚至不能上班。

這個城市今年不願看到噩夢重演，當局呼籲公眾應遵守所有停車禁令，到達峽谷小道附近的人，將看到禁止停車和禁止進入大門的標誌，並有視頻探頭24小時實時監控，想看花的民眾只能從遠處欣賞。

河濱縣警局Chad Bianco表示，將對擅自闖入和在路邊停車的人採取零容忍政策，如果遊客依然決定前往此處，將面臨車輛被拖走和被傳訊的風險。 Bianco指出，傳票費用將由法院決定，違法者將被逮捕入獄。

一些居民表示贊成景點關閉的決定，而另一些人則表示不同意。居民Peter Kiriakos認為，景區應該向公眾開放，關閉是對公眾的傷害。