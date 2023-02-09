華裔學生冰球賽中場秀 博滿堂彩

在安大略市（Ontario）萬人豐田體育中心日前舉辦 職業冰球聯賽主場比賽，一群華裔學生在6000多名冰球觀眾面前進行兩場中場秀的表演。（主辦方提供）

在安大略市（Ontario）豐田 體育中心日前舉辦職業冰球聯賽主場比賽，一群華裔學生在6000多名觀眾面前進行兩場中場秀表演。孩子們無論是搖滾經典歌曲演唱，還是融合中國風的打擊樂表演，都獲得現場觀眾陣陣掌聲。

學生們是第一次面對如此多的主流觀眾，且作為亞裔能表達自己文化，這對孩子們來說可謂改變人生的一場表演。（主辦方提供）

東區一家藝術教育 機構校長Kurt佟是這場表演的幕後策畫者，他說，學校學生曾參加過多場華人社區的活動，但是第一次面對如此多的主流觀眾，對孩子們來說可謂改變人生的一場表演。為了這場演出大家準備了五周的時間，參加表演的20多個學生有三分之一是來自中國大陸，參與孩子的年齡最小只有五歲，最大也不過14歲。第一場中場表演是樂隊的孩子們演唱了一首搖滾經典「Living on a Prayer」，主唱Joyce Wang極具穿透力的高音引來全場觀眾齊聲大合唱，並在歌曲結束收穫全場雷鳴般的掌聲和叫好。

在安大略市豐田體育中心日前舉辦 職業冰球聯賽主場比賽，一群華裔學生冰球觀眾面前進行兩場中場秀的表演。（主辦方提供）

第二場表演是由打擊樂大師CG Ryche創作指導的獲獎原創歌曲「Drums of War」，將中國鼓融合拉美音樂等元素，這也是中國鼓音樂首次在豐田體育中心職業冰球的賽場響起。Kurt佟表示，CG Ryche是學校的老師，也是這場表演的幕後推動者。

參加表演的20多個學生有三分之一是來自中國大陸，參與孩子的年齡最小只有五歲，最大也不過14歲。（主辦方提供）

他說，以往表演面對的觀眾多是家長或是亞裔 面孔，這次孩子們首次面對陌生觀眾，且當看到自己的臉出現在球場大屏幕上時，學生們都很激動，聽見觀眾的掌聲和歡呼，瞬間覺得自己被認可了。