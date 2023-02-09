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南加日本超市 5種好茶推薦

記者趙健／洛杉磯報導
日本茶起源於鎌倉時代，發展至今種類非常豐富。（記者趙健／攝影）
日本茶起源於鎌倉時代，發展至今種類非常豐富。（記者趙健／攝影）

在南加，日本超市的貨架上總是琳瑯滿目，茶飲區更是讓人眼花繚亂，令人不知從何下手。其實，無論是製作工藝還是口味和香氣，日本茶和華人熟悉的中國茶均同中有異，在嘗試前做做功課，也就更準確容易的買到自己「心儀」的日本茶飲。

1.黑豆茶

黑豆茶富含許多有益於健康的營養元素，如蛋白質、鐵、鈣、鎂和維生素B等，是一種理想...
黑豆茶富含許多有益於健康的營養元素，如蛋白質、鐵、鈣、鎂和維生素B等，是一種理想的養生茶飲。（記者趙健／攝影）

日本黑豆茶是一種特殊的茶飲，用黑豆代替茶葉製作而成。它通常是是用黑豆磨成的粉末製作而成，味道醇厚，帶有甜味，以其獨特的香味和營養價值而受到人們的喜愛。黑豆茶不含咖啡因，對咖啡因敏感的人來說，是一種非常友好的茶飲。黑豆茶還富含豐富的蛋白質、纖維、鈣、鐵、鉀、鎂等營養元素。

2.焙茶

焙茶是綠茶的一種，經過煎焙後，茶葉香氣更濃郁，同時少了苦澀口感。（記者趙健／攝影...
焙茶是綠茶的一種，經過煎焙後，茶葉香氣更濃郁，同時少了苦澀口感。（記者趙健／攝影）

近年來日本吹起了一股焙茶風潮，讓很多人都養成了喝焙茶的習慣。焙茶是綠茶的一種，經過烘烤、烘乾、搓揉等製作過流後，茶葉香氣更濃鬱，同時少了苦澀口感，更加順口。對於不同種類的茶葉，焙茶的方法、時間、溫度等參數都不同，這樣才能保證茶的質量和特色。例如，綠茶通常較輕微的焙烤，以保持其草本的香氣；而紅茶通常經過較長時間、較高溫度的焙烤，以提高其香氣和深度。

3.玄米茶

玄米是一種未經加工的米，具有獨特的味道和營養價值。（記者趙健／攝影）
玄米是一種未經加工的米，具有獨特的味道和營養價值。（記者趙健／攝影）

日本玄米茶是一種以玄米為主要原料製作的茶飲。玄米是一種未經加工的米，具有獨特的味道和營養價值。玄米茶通常是用玄米熬煮後混合其他調料製作而成，是一種非常受歡迎的飲品。玄米茶的味道清新，帶有淡淡的甜味，在口中不會感到苦澀。

4.抹茶

抹茶茶包是最受歡迎的日本茶包。（記者趙健／攝影）
抹茶茶包是最受歡迎的日本茶包。（記者趙健／攝影）

日本最受歡迎的茶包無疑非抹茶茶包莫屬了。抹茶是一種綠色的粉末茶，是由遮蔭種植的茶葉磨成細粉製成，具有獨特的味道和香氣，它在日本傳統茶道中有著重要的地位。抹茶的味道溫和，不會過苦也不會過甜，帶有淡淡的香氣。

5.水果茶

水果茶香氣濃郁，適合夏季冰鎮後飲用。（記者趙健／攝影）
水果茶香氣濃郁，適合夏季冰鎮後飲用。（記者趙健／攝影）

日本水果茶是一種以各種常見水果為原料製作的茶飲。它通常與果肉混合製作，並加入茶葉及其他配料，以獲得其獨特的清新香氣和營養價值。日本水果茶常見的口味包括草莓、葡萄、芒果、白桃、檸檬等，深受年輕人喜愛。冰鎮後飲用口味更佳。

日本 咖啡 蛋白質

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