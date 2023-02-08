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南加大中國留學生 元宵聯歡

洛杉磯訊
南加大學生交響樂團表演室內管弦樂合奏。（任向東提供）
南加大學生交響樂團表演室內管弦樂合奏。（任向東提供）

加州大學中國學生學者聯誼會（USC-CSSA）近日舉辦2023年「玉兔迎春添新象」春節暨元宵晚會，在校區禮堂Bovard Auditorium舉行。整場活動由校內留學生社團策畫、留學生執導和演出。在緊張校園生活中，大家同慶新春佳節。

晚會開始前通過視頻播放留學生家長向在場觀眾送美好新春祝福，以及南加大校友的視頻問候。南加大中國學生學者聯誼會主席孫寧飛致詞。USC校長Carol L. Folt也通過視頻向全校中國留學生致以新春祝福，並用中文說「新年快樂！」受邀嘉賓有南加大校長的國際交流顧問Glenn K. Osaki、全美中華青年聯合會會長任向東等。

留學生們的演出以校園TCD舞團「卷珠簾」群舞開場，接著達人秀冠軍趙軼倫、裘伊然的演唱「Need You Now」，唱出留學生們對愛情期待，還有劉嘉坤、張智為的彈唱「阿爾茲海默的愛」表達留學生對家人和長輩們的牽掛。其他節目還有，馮一馳的脫口秀、黃珮琪同學的說唱「差不多姑娘」。校內唯一的華人樂隊社團Crescendo帶來串燒改編歌曲「放空+什麼和什麼有什麼關係」。姜悠然和林源欣合唱「刻在我心底的名字」。150名非音樂專業學生組成的南加大學生交響樂團表演「雪花組曲」室內管弦樂合奏。最後是劉祖曄和宋宇航同學的男女合唱「墨梅」、「燈火裡的中國」，抒發海外學子對祖國的思念。

這次晚會的總導演是傳媒學院學生牛孟瑜、副導演是商學院研究生汪心怡。演出期間表演者與觀眾互動，體現留學生春晚特色。

據悉，目前有超過6000名中國留學生在南加大攻讀本科、碩士、博士學位，南加大也是全美擁有最多中國留學生的國際知名學府。當晚在洛杉磯加州大學（UCLA）也舉辦中國留學生春晚，在UCLA有中國留學生約5000人。

中國留學生 南加大 加州大學

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