LAX攜手7藝術家 打造影像藝術

七名視頻藝術家的作品，將在洛杉磯國際機場的自動旅客捷運系統內播放。（LAX提供）

洛杉磯世界機場組織（LAWA）日前宣布七名影像藝術家的作品，將在洛杉磯國際機場 （LAX ）的自動旅客捷運系統（APM）播放，此舉以提升每年使用APM的數千萬客人的旅行體驗。

入選的七名藝術家有Garrett Bradley、Alfredo Jaar、Kirsten Johnson、Alex Prager、Diana Thater、Clarissa Tossin和Billy Woodberry，他們的作品將在APM三個站的大型電子屏幕上播放。這些影像藝術作品目的是讓遊客在進入LAX時接觸到當代藝術，並在客人離開時對洛杉磯留下美好的藝術影像。

洛杉磯世界機場組織首席執行官賈斯汀·埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 表示，LAX正在建設世界一流的機場設施，這些設施將在各個方面反映洛杉磯的城市特色和多樣性，使用公共藝術體驗來改變乘客體驗，並提升洛杉磯作為世界文化之都的聲譽。這些影像藝術作品將為每年預計使用APM系統的3000萬名乘客創造一個令人驚嘆的視覺環境。

這些入選藝術家是由LAWA 藝術委員會選出，該委員會是其現代化計劃 (LAMP) 的一部分，該計劃耗資55億元，目的是改善LAX及其周邊地區的交通狀況。 LAMP藝術委員會涵蓋有影響力的洛杉磯藝術領袖，有洛杉磯縣藝術博物館 的Michael Govan、The Broad博物館的Joanne Heyler 和加州藝術學院的Ravi Rajan，及市長辦公室的代表 、LAWA 和洛杉磯市文化事務部等人。