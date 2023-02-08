我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

記者劉子為╱洛杉磯報導
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)

在美國買賣二手車時，常會看到或聽到「能gift嗎」、「走gift」等說法，所謂「gift」即將車子作為禮物贈予他人。但在二手車交易中，「gift」不代表真的贈送，而是將買賣以送禮的形式進行，從而躲避銷售稅。偷稅漏稅的後果在美國十分嚴重，參與的買賣雙方輕則罰款，重則面臨刑事起訴，切勿為貪圖小利而自毀前程。

在洛杉磯留學的小文近日打算買輛二手車，因為預算有限，她想找私人購買，以省去仲介費。在網路上搜索信息時，小文留意到很多賣家會在售賣信息中註明「可gift」，開始他還不知道什麼意思，經調查後明白作為禮物交易可以規避銷售稅。為了省錢，小文和賣家商議後，決定用1萬5000元現金成交，但會在填寫過戶文件時勾選「gift」，表明車輛是作為禮物贈予，並註明禮物價值1萬元。根據加州稅法規定，每人每年不用報稅的禮物額度為1萬7000元，因此許多人用贈禮形式交易二手車時，傾向把禮物價格寫低，以減少被查稅風險。就在小文決定付款前夕，同學小李用身邊的真實案例勸他三思。

小李指出，通過「gift」交易避稅一旦被查出來，後果非常嚴重。小李有朋友曾因為以禮物形式買二手車，在交易過後兩年突然被國稅局傳喚，因查出該交易不是禮物贈與。小李的朋友出於義氣，拒絕透露賣車方的信息，最後上繳5萬元的罰款。除罰款外，小李朋友的學生簽證（F1）也被撤回，不過沒有牢獄之災。

網路上也有類似案例，指倘若將車作為禮物贈與非直系親屬，很容易被車管所（DMV）標紅進行審核。除「gift」避稅，也有人在過戶文件上故意寫低價格，以減少要交的稅款。如果報價嚴重低於車輛的市場價，也很容易被查。註冊會計師Stella Gong表示，此類偷稅漏稅行為一旦被發現，除了罰款，還嚴重影響信用和前途，對非美國公民而言，犯罪紀錄會阻礙未來辦理綠卡和入籍。

根據加州稅局（ California Department of Tax and Fee Administration, CDTFA)，加州目前買賣車輛的州銷售稅為7.25%。

不過，也有網友透露「gift」通常沒有問題，該網友曾以贈禮形式賣車給兩個人，他也用同樣方式買過車，只要用現金交易，尤其如果用人民幣交易，是很難被查到。在該網友的發言下，許多人仍表示不支持，勸他不要為貪圖小利而以身試法。

二手車 加州 學生簽證

上一則

高齡化、房價高 核桃學區缺學生 教師恐被裁員

下一則

退稅繳不繳聯邦稅 國稅局近日說明

延伸閱讀

前加州州長史瓦辛格 開車撞單車騎士

前加州州長史瓦辛格 開車撞單車騎士
情人節好去處 加州13家入選全國最浪漫餐廳

情人節好去處 加州13家入選全國最浪漫餐廳
加州房貸救濟擴大申請資格 援助陷財務困境房主

加州房貸救濟擴大申請資格 援助陷財務困境房主
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
加州灣區若強震 學者：傷亡不若土耳其慘重 但仍有脆弱建築

加州灣區若強震 學者：傷亡不若土耳其慘重 但仍有脆弱建築
加州蒙市前市長羅霈霆今出席國情咨文演講會

加州蒙市前市長羅霈霆今出席國情咨文演講會

熱門新聞

陸儀鳳在「楚留香大結局」的劇照。（影片截圖）

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

2023-02-02 20:24
南加州居民劉女士在銀行取錢後被可疑車輛尾隨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

2023-01-31 22:35
為買螃蟹，很多華人在超市排長隊等候。（記者邵敏／攝影）

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

2023-02-05 20:06
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

世界晚報／台女軍官疑再曝5段性愛片 從軍營搬到民宅了

2023-02-04 22:54
ChatGPT機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。（OpenAI網站）

萬能機器人ChatGPT被玩壞了？華人:已離不開它

2023-01-31 16:06
收據打印出來足有一米長。（崔女士提供）

超愛台灣珍奶 西語裔一次花千元狂點70多杯 華商「累瘋」

2023-01-31 15:09

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑